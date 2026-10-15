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Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında RAMS Park'ta ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 13:38
Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Süper Lig'de son 4 sezonu zirvede tamamlayan ve 2026/27 sezonunu da zirvede tamamlayarak şampiyonluk serisini 5'e çıkarmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacan ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Cimbom, yaz transfer döneminde 5 takviye yapmış ve Rafael Leao transferiyle büyük ses getirmişti.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Ancak Galatasaraylı taraftarlar, yeterli transfer yapılmadığı gerekçesiyle yöneticileri sert bir şekilde eleştirmişti.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Ara transfer döneminde eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen Galatasaray'da birçok ayrılık da yaşanması bekleniyor.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Ocak ayı için girişimlerine hız veren Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

SARA'YA EVERTON VE NEWCASTLE UNITED KANCASI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig ekipleri Everton ve Newcastle United'ın transfer gündeminde bulunuyor.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

AVANTAJ EVERTON'DA

İki kulübün de 27 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği belirtilirken, transfer yarışında Everton'ın bir adım öne çıktığı öne sürüldü.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Football Insider'ın kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberde, Newcastle United'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Gabriel Sara ile yakından ilgilendiği ancak farklı orta saha oyuncularını kadrosuna katmasının ardından Brezilyalı futbolcuyu öncelikli hedefleri arasından çıkardığı ifade edildi.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Bu gelişmenin Everton'ı transfer yarışında avantajlı konuma getirdiği aktarılırken, İngiliz kulübünün önünde önemli bir ekonomik engel bulunduğu vurgulandı.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Everton'ın sahibi Friedkin Group'un kulübü satmayı planlaması nedeniyle Gabriel Sara transferinin finansmanına ilişkin belirsizliklerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

GALATASARAY AYRILIĞI SICAK BAKMIYOR

Haberde, Galatasaray yönetiminin sezon ortasında Gabriel Sara'nın ayrılığına sıcak bakmadığına dikkat çekildi.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Brezilyalı oyuncunun, özellikle sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi devam ettiği sürece satışına izin verilmeyeceği öne sürüldü.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Everton'ın Gabriel Sara transferini gerçekleştirebilmesinin kulübün el değiştirme sürecine bağlı olabileceği ifade edildi.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Everton'ın eski CEO'su Keith Wyness'in değerlendirmelerine de yer verilen haberde, kulübün satış işlemlerinin sezon sonuna kadar tamamlanabileceği ve yeni yatırımcıların göreve gelmesiyle transfer bütçesinin rahatlayabileceği belirtildi.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Everton'ın 2027 yaz transfer döneminde Gabriel Sara için daha güçlü bir hamle yapabileceği aktarıldı.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

Öte yandan İngiliz ekibinin Brezilyalı orta saha oyuncusuna ilgisinin devam ettiği ancak Galatasaray'ın tutumu nedeniyle transfer için sabırlı davranmak zorunda kalacağı kaydedildi.

Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...

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