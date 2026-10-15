Galatasaraylı yıldız için çok konuşulacak transfer iddiası! Yeni adresi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında RAMS Park'ta ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 13:38
Ancak Galatasaraylı taraftarlar, yeterli transfer yapılmadığı gerekçesiyle yöneticileri sert bir şekilde eleştirmişti.
Ara transfer döneminde eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen Galatasaray'da birçok ayrılık da yaşanması bekleniyor.
Ocak ayı için girişimlerine hız veren Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
SARA'YA EVERTON VE NEWCASTLE UNITED KANCASI
İngiliz basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig ekipleri Everton ve Newcastle United'ın transfer gündeminde bulunuyor.
AVANTAJ EVERTON'DA
İki kulübün de 27 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği belirtilirken, transfer yarışında Everton'ın bir adım öne çıktığı öne sürüldü.
Football Insider'ın kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberde, Newcastle United'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Gabriel Sara ile yakından ilgilendiği ancak farklı orta saha oyuncularını kadrosuna katmasının ardından Brezilyalı futbolcuyu öncelikli hedefleri arasından çıkardığı ifade edildi.
Bu gelişmenin Everton'ı transfer yarışında avantajlı konuma getirdiği aktarılırken, İngiliz kulübünün önünde önemli bir ekonomik engel bulunduğu vurgulandı.
Everton'ın sahibi Friedkin Group'un kulübü satmayı planlaması nedeniyle Gabriel Sara transferinin finansmanına ilişkin belirsizliklerin devam ettiği belirtildi.
GALATASARAY AYRILIĞI SICAK BAKMIYOR
Haberde, Galatasaray yönetiminin sezon ortasında Gabriel Sara'nın ayrılığına sıcak bakmadığına dikkat çekildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Brezilyalı oyuncunun, özellikle sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi devam ettiği sürece satışına izin verilmeyeceği öne sürüldü.
Everton'ın Gabriel Sara transferini gerçekleştirebilmesinin kulübün el değiştirme sürecine bağlı olabileceği ifade edildi.
Everton'ın eski CEO'su Keith Wyness'in değerlendirmelerine de yer verilen haberde, kulübün satış işlemlerinin sezon sonuna kadar tamamlanabileceği ve yeni yatırımcıların göreve gelmesiyle transfer bütçesinin rahatlayabileceği belirtildi.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Everton'ın 2027 yaz transfer döneminde Gabriel Sara için daha güçlü bir hamle yapabileceği aktarıldı.
Öte yandan İngiliz ekibinin Brezilyalı orta saha oyuncusuna ilgisinin devam ettiği ancak Galatasaray'ın tutumu nedeniyle transfer için sabırlı davranmak zorunda kalacağı kaydedildi.
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