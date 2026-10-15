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Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında sahasında Barcelona'ya 4-1'lik skorla mağlup olurken takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen yaptığı davranışlarla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 15:05 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 15:09
Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Cimbom bu zorlu mücadeleye mutlaka 3 puan hedefiyle çıkmıştı.

Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Sarı-kırmızılılar etkili oyunu ile karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı.

Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Cimbom'un tek golünü 28. dakikada Rus futbolcu Batrakov kaydetti.

Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Fakat Okan Buruk'un öğrencileri rakibine engel olamadı ve sonrasında kalesinde gördüğü gollerle sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Cimbom alınan mağlubiyeti telafi edebilmek amacıyla Süper Lig'de karşılaşacağı Gençlerbirliği maçından mutlaka galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Galatasaray'da Barcelona maçında performansı en çok merak konusu olan futbolculardan birisi de Victor Osimhen olmuştu.

Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Sarı-kırmızılılarda kritik mücadelede yıldız futbolcunun davranışları göze çarptı.

Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Victor Osimhen, hücumda yalnız kalmaktan yana isyan bayrağını çekti.

Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!

Barcelona gibi önemli bir rakibe karşı hücumları çok iyi değerlendirmeye çalışan sarı kırmızılılarda, Nijeryalı oyuncu istediği topları alamadığı için isyan etti ancak 8 kez ofsaytta kalarak dikkatleri üzerine çekti.

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