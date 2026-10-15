Galatasaray'da Victor Osimhen isyan etti!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında sahasında Barcelona'ya 4-1'lik skorla mağlup olurken takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen yaptığı davranışlarla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 15:05 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 15:09
Cimbom'un tek golünü 28. dakikada Rus futbolcu Batrakov kaydetti.
Fakat Okan Buruk'un öğrencileri rakibine engel olamadı ve sonrasında kalesinde gördüğü gollerle sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Cimbom alınan mağlubiyeti telafi edebilmek amacıyla Süper Lig'de karşılaşacağı Gençlerbirliği maçından mutlaka galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.
Galatasaray'da Barcelona maçında performansı en çok merak konusu olan futbolculardan birisi de Victor Osimhen olmuştu.
Sarı-kırmızılılarda kritik mücadelede yıldız futbolcunun davranışları göze çarptı.
Victor Osimhen, hücumda yalnız kalmaktan yana isyan bayrağını çekti.
Barcelona gibi önemli bir rakibe karşı hücumları çok iyi değerlendirmeye çalışan sarı kırmızılılarda, Nijeryalı oyuncu istediği topları alamadığı için isyan etti ancak 8 kez ofsaytta kalarak dikkatleri üzerine çekti.
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