Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Rafael Leao ile ilgili ortaya çıkan o gerçekler çok konuşuluyor. İşte Portekizli yıldıza dair gündem olan haber...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 12:41 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 12:44
18 TOP KAYBIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşmada 18 kez top kaybeden Leao, yüzde 59 pas isabet oranıyla oynadı.
Portekizli futbolcu, maç boyunca yalnızca bir isabetli orta yaparken bire bir mücadelelerde de beklentilerin altında kaldı.
Bir başarılı dripling gerçekleştiren yıldız oyuncunun hücumdaki üretkenliği, yaptığı asiste rağmen sınırlı kaldı.
SAVUNMAYA KATKISI TARTIŞMA KONUSU OLDU
Leao'nun performansıyla ilgili eleştiriler yalnızca hücumdaki istatistikleriyle sınırlı kalmadı.
Sabah'ın haberine göre Portekizli oyuncunun ön alan baskısına yeterince katılmadığı ve savunmaya yardım konusunda etkisiz kaldığı yönündeki değerlendirmeler de gündeme geldi.
KOŞU MESAFESİ DE DİKKAT ÇEKTİ
Rafael Leao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ve Barcelona karşılaşmalarındaki koşu mesafeleri de öne çıkan veriler arasında yer aldı.
Sporting maçında 32 dakika süre alan, Barcelona karşısında ise 90 dakika sahada kalan futbolcunun iki karşılaşmadaki ortalama mesafesinin 6,75 kilometre olduğu belirtildi.
Barcelona karşısında takımının tek golüne asist yapan Leao, bireysel istatistikleri ve savunmaya katkısı üzerinden yapılan değerlendirmelerle gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun ilerleyen karşılaşmalarda daha etkili bir performans ortaya koymasını bekliyor.
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