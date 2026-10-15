Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünün asistini yapan Rafael Leao, performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Portekizli yıldız, skor katkısına rağmen sahadaki etkisi ve istatistikleri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.