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Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Rafael Leao ile ilgili ortaya çıkan o gerçekler çok konuşuluyor. İşte Portekizli yıldıza dair gündem olan haber...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 12:41 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 12:44
Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünün asistini yapan Rafael Leao, performansıyla beklentileri karşılayamadı.

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Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

Portekizli yıldız, skor katkısına rağmen sahadaki etkisi ve istatistikleri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için 38 milyon euro yatırım yaptığı belirtilen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Barcelona karşısında hücumda etkili olmakta zorlandı.

Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

18 TOP KAYBIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmada 18 kez top kaybeden Leao, yüzde 59 pas isabet oranıyla oynadı.

Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

Portekizli futbolcu, maç boyunca yalnızca bir isabetli orta yaparken bire bir mücadelelerde de beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

Bir başarılı dripling gerçekleştiren yıldız oyuncunun hücumdaki üretkenliği, yaptığı asiste rağmen sınırlı kaldı.

Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

SAVUNMAYA KATKISI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Leao'nun performansıyla ilgili eleştiriler yalnızca hücumdaki istatistikleriyle sınırlı kalmadı.

Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

Sabah'ın haberine göre Portekizli oyuncunun ön alan baskısına yeterince katılmadığı ve savunmaya yardım konusunda etkisiz kaldığı yönündeki değerlendirmeler de gündeme geldi.

Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

KOŞU MESAFESİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Rafael Leao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ve Barcelona karşılaşmalarındaki koşu mesafeleri de öne çıkan veriler arasında yer aldı.

Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

Sporting maçında 32 dakika süre alan, Barcelona karşısında ise 90 dakika sahada kalan futbolcunun iki karşılaşmadaki ortalama mesafesinin 6,75 kilometre olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

Barcelona karşısında takımının tek golüne asist yapan Leao, bireysel istatistikleri ve savunmaya katkısı üzerinden yapılan değerlendirmelerle gündeme geldi.

Galatasaray'da Rafael Leao taraftarları hayrete düşürdü!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun ilerleyen karşılaşmalarda daha etkili bir performans ortaya koymasını bekliyor.

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