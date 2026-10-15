Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...
Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden Eduardo Camavinga, nihai kararını verdi. İşte sarı-kırmızılıların 50 milyon euro'luk teklif sunmaya hazırlandığı Fransız oyuncunun geleceğine ilişkin aldığı karar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 13:27
YALNIZCA REAL MADRID
Fransız futbolcu, kariyerini Real Madrid'de sürdürmek isterken Türkiye'ye transfer olma olasılığını kesin bir dille reddetti.
Oyuncunun bu net kararı, olası transfer ihtimalini ortadan kaldıran en belirleyici etken oldu.
Haberde; 23 yaşındaki yıldızın La Liga devine olan bağlılığının altı çizilirken tek amacının takımdaki yerini korumak olduğu aktarıldı.
REAL MADRID KARİYERİ
Eduardo Camavinga, 2021 yılının yaz transfer döneminde 31 milyon euro bonservis karşılığında Rennes'ten Real Madrid'e imza atmıştı.
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Camavinga, eflatun-beyazlı forma ile 100 milyon euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.
Real Madrid ile bugüne kadar 230 maça çıkan Fransız futbolcu, toplamda 6 kez ağları sarsarken 11 asist katkısı sundu.
Yetenekli orta saha, bu sezon ise 7 maçta yalnızca 253 dakika süre aldı ve henüz skor katkısı sunmayı başaramadı.
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