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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden Eduardo Camavinga, nihai kararını verdi. İşte sarı-kırmızılıların 50 milyon euro'luk teklif sunmaya hazırlandığı Fransız oyuncunun geleceğine ilişkin aldığı karar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 13:27
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

Galatasaray'ın uzun süredir radarında yer alan Eduardo Camavinga'da yaşanan o gelişme, transferde planları kökten değiştirdi.

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Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

Somos Fanaticos'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, yıldız orta sahayı renklerine bağlamak üzere Real Madrid ile temaslarını sürdürüyordu.

Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

50 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI

Galatasaray, İspanyol devine yaklaşık 50 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanırken Camavinga'nın kararı, transfer planlarının sonuçsuz kalmasına neden oldu.

Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

YALNIZCA REAL MADRID

Fransız futbolcu, kariyerini Real Madrid'de sürdürmek isterken Türkiye'ye transfer olma olasılığını kesin bir dille reddetti.

Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

Oyuncunun bu net kararı, olası transfer ihtimalini ortadan kaldıran en belirleyici etken oldu.

Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

Haberde; 23 yaşındaki yıldızın La Liga devine olan bağlılığının altı çizilirken tek amacının takımdaki yerini korumak olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

REAL MADRID KARİYERİ

Eduardo Camavinga, 2021 yılının yaz transfer döneminde 31 milyon euro bonservis karşılığında Rennes'ten Real Madrid'e imza atmıştı.

Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Camavinga, eflatun-beyazlı forma ile 100 milyon euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.

Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

Real Madrid ile bugüne kadar 230 maça çıkan Fransız futbolcu, toplamda 6 kez ağları sarsarken 11 asist katkısı sundu.

Galatasaray'da Eduardo Camavinga şoku! Transfer...

Yetenekli orta saha, bu sezon ise 7 maçta yalnızca 253 dakika süre aldı ve henüz skor katkısı sunmayı başaramadı.

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