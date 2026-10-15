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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'ya mağlup olarak ikinci maçında da puan alamayan Galatasaray, Devler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak Lille maçı öncesi büyük bir endişe hakim. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 09:08
Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. hafta maçında evinde Barcelona'yı ağırladı.

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Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti.

Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

Barcelona bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Galatasaray ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

Şampiyonlar Ligi macerasına Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Galatasaray önceki gün de sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak iki hafta sonunda puansız kaldı.

Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

Sarı-kırmızılıların son dönemde sergilediği başarısız performans, Devler Ligi'nde kalan 6 maç öncesinde ciddi bir endişe yaratıyor.

Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

Takvim'in haberine göre; çarşamba günü 3. sınavına Lille deplasmanında çıkacak olan Okan Buruk'un ekibi eğer yine iyi bir skor alamazsa ilk 24 yolunda işler daha da içinden zor çıkılacak bir hal alacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

LILLE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Geçtiğimiz sezon 10 puanla Şampiyonlar Ligi'nde tur vizesini kapan Galatasaray, Lille deplasmanı sonrasında RAMS Park'ta üst üste Stuttgart ve Aston Villa ile karşılaşacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

Ardından AEK deplasmanına gidecek olan Cimbom, evinde Feyenoord'la oynadıktan sonra PSG deplasmanı ile lig aşamasını tamamlayacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

İstatistik şirketleri bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde 10 puanın yüzde 70 oranında ilk 24 için yeterli olacağını, 11 puanın ise kesin olarak turu getireceğini belirtiyor.

Galatasaray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...

Bu nedenle Galatasaray'ın çarşamba günü Lille deplasmanında alacağı sonuç, turnuvadaki geleceği açısından çok büyük bir önem taşıyor.

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