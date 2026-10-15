Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1'lik skorla mağlup olduğu maçın yankıları sürüyor. Cimbom'da son olarak mücadelenin ardından ortaya çıkan o gerçek, gündeme oturdu. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 09:16
Mücadelenin ardından ortaya çıkan o detay ise sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu.
Sarı-kırmızılılarda 78 milyon Euro yatırım yapılan oyuncular, yeterli katkı veremedi. Bitshiabu, Ugochukwu, Deniz Gül ve Leao beklentileri boşa çıkarırken sadece Batrakov umutlandırdı
Sabah'ın derlediği habere göre; Tansfere 78 milyon Euro harcama yapan Galatasaray, ilk 11 seviyesinde stoper ve merkez orta saha alamadı.
Galatasaray'da yaz döneminde transfer edilen savunmacı Bitshiabu 102 kiloyla geldi, as kadroya giremedi.
Kiralanan Ugochukwu'nun da seviye olarak takımın gerisinde olduğu görüldü.
Teknik direktör Okan Buruk, Barcelona karşısında defansın sağında Barış Alper'e görev vermek zorunda kalırken, savunmanın göbeğinde Davinson'un yanında Jakobs oynadı.
Osimhen'in yedeği olarak net bir forvet transfer edilemedi. 10 milyon Euro'ya alınan Deniz Gül, forma giydiği maçlarda skor katkısında bulunamadı. Galatasaray'ın devre arasında yabancı bir forvet alması bekleniyor.
SADECE BATRAKOV GÖZE GİRDİ
Yeni transferler arasında sadece 25 milyon Euro bonservis ödenen Aleksey Batrakov, Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.
Kasımpaşa maçında Abdülkerim'e asist yapan Rus futbolcu, Barcelona önünde de kendi başlattığı atakta Galatasaray'ın tek golünü kaydeden isim oldu.
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