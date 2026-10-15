CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1'lik skorla mağlup olduğu maçın yankıları sürüyor. Cimbom'da son olarak mücadelenin ardından ortaya çıkan o gerçek, gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 09:16
Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Cimbom bu kritik maçta 1-0 öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı ve sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Cimbom böylece bu sezon Avrupa'da çıktığı 2 maçta henüz galibiyet göremedi.

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Mücadelenin ardından ortaya çıkan o detay ise sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Sarı-kırmızılılarda 78 milyon Euro yatırım yapılan oyuncular, yeterli katkı veremedi. Bitshiabu, Ugochukwu, Deniz Gül ve Leao beklentileri boşa çıkarırken sadece Batrakov umutlandırdı

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Sabah'ın derlediği habere göre; Tansfere 78 milyon Euro harcama yapan Galatasaray, ilk 11 seviyesinde stoper ve merkez orta saha alamadı.

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Galatasaray'da yaz döneminde transfer edilen savunmacı Bitshiabu 102 kiloyla geldi, as kadroya giremedi.

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Kiralanan Ugochukwu'nun da seviye olarak takımın gerisinde olduğu görüldü.

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Teknik direktör Okan Buruk, Barcelona karşısında defansın sağında Barış Alper'e görev vermek zorunda kalırken, savunmanın göbeğinde Davinson'un yanında Jakobs oynadı.

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Osimhen'in yedeği olarak net bir forvet transfer edilemedi. 10 milyon Euro'ya alınan Deniz Gül, forma giydiği maçlarda skor katkısında bulunamadı. Galatasaray'ın devre arasında yabancı bir forvet alması bekleniyor.

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

SADECE BATRAKOV GÖZE GİRDİ

Yeni transferler arasında sadece 25 milyon Euro bonservis ödenen Aleksey Batrakov, Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.

Galatasaray'da 78 milyon Euro'luk kayıp!

Kasımpaşa maçında Abdülkerim'e asist yapan Rus futbolcu, Barcelona önünde de kendi başlattığı atakta Galatasaray'ın tek golünü kaydeden isim oldu.

"Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!"
Üründül'den Kartal'a sert eleştiri!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en şiddetli yağışı! Sel felaketinde 2 can kaybı: 1277 su baskını ihbarı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Brahim Diaz'ı transfer edecek mi?
G.Saray'da büyük endişe! Lille maçı kaybedilirse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya - Olympiacos maçı detayları Marsilya - Olympiacos maçı detayları 08:40
KuPS - Trabzonspor maçı bilgileri KuPS - Trabzonspor maçı bilgileri 08:39
Melo'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! Melo'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! 08:36
Üründül'den Kartal'a sert eleştiri! Üründül'den Kartal'a sert eleştiri! 08:35
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! 01:40
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! 01:41
Daha Eski
Sağlıklı beslenirken sürekli acıkıyor musun? Sağlıklı beslenirken sürekli acıkıyor musun? 06:58
Lyon - Crystal Palace maçı detayları Lyon - Crystal Palace maçı detayları 06:59
Salzburg - Milan karşılaşmasının detayları Salzburg - Milan karşılaşmasının detayları 07:27
Benfica - Celtic maçı detayları Benfica - Celtic maçı detayları 07:55
"Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!" "Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!" 08:09
T. Abraham'dan F.Bahçe'ye gönderme! T. Abraham'dan F.Bahçe'ye gönderme! 08:22