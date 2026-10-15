Durdurulamaz Barça

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi serüveni geçen sezonki gibi başlamadı. İlk 2 haftada sıfır puan toplayan Okan Buruk'un öğrencileri, Barcelona'yı durduramadı. Avrupa basınında da bu mücadele geniş yankı uyandırdı. İşte bazı gazeteler ve başlıkları: Mundo Deportivo: Barcelona'dan Türk cehenneminde muhteşem bir performans. Marca: Bir partiden diğerine. Barcelona 10 maçtır kazanarak yoluna devam ediyor. İster La Liga ister Şampiyonlar Ligi olsun, farketmiyor.

YAMAL KAZANDIRDI

AS: Durdurulamaz Barcelona, İstanbul'u ele geçirdi. EL PAIS: Barcelona'nın Galatasaray karşısındaki 4-1'lik farklı galibiyetinde Lamine Yamal göz kamaştırdı. The Sun: Barça, Şampiyonlar Ligi'nde geriden gelerek ikinci yarıda fırtına gibi esti ve galip geldi. Hansi Flick'in öğrencileri, ilk golü yedikten sonra toparlanarak lig aşaması sıralamasının zirvesinde yer aldı. La Gazzetta dello Sport: Lamine Yamal'dan muhteşem bir performans. Barcelona'ya Galatasaray karşısında kazandırdı.