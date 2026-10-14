Galatasaray'dan çifte transfer operasyonu! Hedefte 2 dünya yıldızı var
Sarı-kırmızılılar, devre arasında Ada'dan iki takviye yapacak. Galatasaray, Virgil van Dijk ve Bruno Fernandes için gemileri yaktı. İki süper starın transferini ocak ayında tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, kasım ayındaki milli arada oyuncuların kulüpleri ve menajerleriyle resmi teması kuracak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
HEDEF FORMAYI GİYDİRMEK
Ana hedef; iki oyuncuya da sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı giydirmek... Galatasaray'ın eski oyuncusu Ömer Bayram'ın şimdiden Van Dijk'la bu konuda fikir alışverişi yaptığı öğrenildi.
Hem Fernandes hem de Van Dijk'ı sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de istemiş ancak oyuncuların kulüplerini ikna edememişti.
Yönetimin 5'inci şampiyonluk yolunda iki yıldıza da Galatasaray formays giydirmek istediği gelen bilgiler arasında... İki oyuncunun da sözleşmesi 2027 haziran ayında bitiyor.
ŞEYTANLARDA 7. SEZONU
Ocak 2020'de Sporting Lizbon'dan 65 milyon euroya transfer edilen Bruno Fernandes, tam 7 sezondur Manchester United formasını terletiyor.
Portekizli oyuncu, bir süredir de İngiliz ekibinin kaptanlığını yapıyor.
ATLETICO MADRID VE JUVENTUS DA TALİP
İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; Atletico Madrid ve Juventus da Bruno Fernandes'in durumunu yakından takip ediyor.
Ancak haberlerde; iki kulübün de oyuncuya Galatasaray kadar maaş veremeyeceği vurgulandı.
100 MİLYONU GÖRDÜ
Van Dijk, 35 yaşında olmasına rağmen halen dünyanın en iyi stoperi olarak gösteriliyor. Hollandalı oyuncu, 100 milyon euro değere ulaşan ilk ve tek stoper...
EN PAHALI STOPERLERDEN
Vigril van Dijk, dünyanın en pahalı stoper transferleri arasında yer alıyor...
Hollandalı oyuncu, 2018'de Southampton'dan Liverpool'a tam 84 milyon 650 bin euroya gitti. Dünya tarihinde en pahalı üçüncü stoper konumunda.
HAMZAOĞLU DÖNEMİNDE İSTENDİ
Van Dijk, 2014-2015 sezonunda Celtic'te forma giyerken Galatasaray'ın gündemine geldi.
Dönemin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Hollandalı oyuncunun transferi istedi ancak Southampton, elini çabuk tutarak o dönem Van Dijk'ı kadrosuna kattı.
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