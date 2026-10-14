Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı bazı futbolculardan henüz verim alamayan ve bu bağlamda hata yaptığını anlayan Galatasaray yönetimi, gözünü ocak ayına çevirdi.

Özellikle orta sahaya ve stoper bölgesine takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılı idarecilerin hedefinde iki süper star var: Virgil van Dijk ve Bruno Fernandes...