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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Vicdansızlar!

Vicdansızlar!

Taraftarlar, her Avrupa maçında olduğu gibi tribünde ‘Filistin’e özgürlük’ ve ‘Humanity Lost Conscience in Gaza’ (İnsanlık Gazze’de vicdanını kaybetti) pankartıyla katil İsrail’i lanetledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Vicdansızlar!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona maçına, taraftarlar çok büyük bir ilgi gösterdi. RAMS Park'ın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılılar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla futbolculara büyük bir destek verdi. Taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldururken, her Avrupa maçında olduğu gibi, yine tüm dünyaya Gazze mesajı verdi. Kale arkasında 'Filistin'e özgürlük' ve 'Humanity Lost Conscience in Gaza' (İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti) pankartı açıp katil İsrail'i protesto etti.

ISLIKLAR KULAKLARI SAĞIR ETTİ

Galatasaray taraftarı, takımına 90 dakika boyunca yaptığı tezahüratlarla da çok büyük bir destek verdi. Coşkulu bir şekilde takımını ateşleyen sarı-kırmızılı futbolseverler, özellikle Barcelona her topla oynadığında büyük bir uğultuya neden olan, tüm stadın organize bir şekilde yaptığı ıslıklı tezahüratlarla rakibini etkilemeye çalıştı. Barcelonalı futbolcular da Galatasaray taraftarının RAMS Park'ı inleten bu ıslıklı tezahüratları karşısında şaşırdılar. Sarı-kırmızlı tribünler, yenilgiye rağmen takımı alkışlayıp, moral verdi.

BAKANLAR TRİBÜNDE

RAMS Park'taki dev maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da tribünden izledi. Stada gelen Bakan Bak ve Bakan Işıkhan'ı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek karşıladı.

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