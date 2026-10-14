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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Thierry Henry'den övgü dolu Galatasaray sözleri: Dürüst olmak gerekirse...

Thierry Henry'den övgü dolu Galatasaray sözleri: Dürüst olmak gerekirse...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray'da taraftarlar alkış topladı. Dünyaca ünlü efsane futbolcu Thierry Henry, sarı-kırmızılı tribünlerin performansına övgüler yağdırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 16:45
Thierry Henry'den övgü dolu Galatasaray sözleri: Dürüst olmak gerekirse...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybettiği Barcelona maçı sonrası Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Galatasaray taraftarlarının tutkusu hakkında konuştu.

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Thierry Henry'den övgü dolu Galatasaray sözleri: Dürüst olmak gerekirse...

Henry, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosfer hakkında konuştu ve şunları söyledi:

Thierry Henry'den övgü dolu Galatasaray sözleri: Dürüst olmak gerekirse...

"Dürüst olmak gerekirse, değinmem gereken ilk şey atmosfer.

Thierry Henry'den övgü dolu Galatasaray sözleri: Dürüst olmak gerekirse...

Bir stadyumun, Barcelona oyuncuları her topa dokunduğunda bu denli yüksek sesle ıslık çaldığını daha önce hiç duymamıştım.

Thierry Henry'den övgü dolu Galatasaray sözleri: Dürüst olmak gerekirse...

Her pas, her topa sahip olma anı, her küçük hata... Çıkan gürültü inanılmaz." ifadelerini kullandı.

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