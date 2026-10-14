Thierry Henry'den övgü dolu Galatasaray sözleri: Dürüst olmak gerekirse...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray'da taraftarlar alkış topladı. Dünyaca ünlü efsane futbolcu Thierry Henry, sarı-kırmızılı tribünlerin performansına övgüler yağdırdı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 16:45
Bir stadyumun, Barcelona oyuncuları her topa dokunduğunda bu denli yüksek sesle ıslık çaldığını daha önce hiç duymamıştım.
Her pas, her topa sahip olma anı, her küçük hata... Çıkan gürültü inanılmaz." ifadelerini kullandı.
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