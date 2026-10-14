Osimhen sadece ilk yarıda 5 kez ofsaytta kaldı, ikinci yarıyı sayamadım. Eren ve Jakobs ilk yarıda Lamine Yamal'ı iyi kapattılar ancak ikinci yarı durdurmakta yetersiz kaldılar. İlk yarıda dengeli gibi duran oyunda ikinci yarı başlar başlamaz iki takım arasında gerek oyuncu gerekse oyun kalitesi açısından siklet farkı ortaya çıktı. Barcelona biraz vites yükseltti işi bitirdi.Savunmaya desteği hiç olmayan Leao,devamlılığı olmayan Eren,uzun zamandır düşüşte olan Sanchez ve devşirme stoper Jakobs ile bu seviye maçları oynamak çok zor! Bu maç bize seviyemizin tek devrelik pembe düş gibi olduğunu gösterdi.