Singo derbiye hazır

Galatasaray'da gözler Wilfried Singo'nun üzerinde. Büyük umutlarla alınan ancak sık sakatlandığı için henüz beklenileni veremeyen Fildişi Sahilli futbolcuya yaz ayında teklifler vardı. Ancak 25 yaşındaki oyuncu "Galatasaray'a borcum var. Bunu ödemeden gitmek istemiyorum" diyerek kendisi için gelen tekliflere olumlu yanıt vermemişti. Sarı-kırmızılı formaya giymeye devam Singo yeni bir sakatlık daha yaşamıştı. Tedavisi tamamlanan Fildişi Sahilli futbolcu yeniden oynayacağı günü iple çekiyor.

RİSKE EDİLMEYECEK

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Op. Dr. Yener İnce'nin başında olduğu sağlık heyetiyle sürekli temas halinde. Oyun planında büyük önem verdiği ancak istikrarlı şekilde oynatamadığı Singo'yu tam hazır şekilde sahaya sürmek istiyor. Buruk, sağlık heyetinden aldığı geri dönüşler sonrasında Gençlerbirliği ve Lille maçlarında da 25 yaşındaki futbolcuyu oynatmayacak. Rams Park'taki Fenerbahçe derbisinde ise yüzde 100 haliyle hazır olacak. Buruk, Singo'yu bu derbiye saklıyor.

136 günü sakat geçirdi

Wilfried Singo, Galatasaray kariyerinde 3. defa büyük sakatlık yaşadı. Fildişi Sahilli futbolcu bu sakatlıklar sebebiyle 136 günü takımdan uzak geçirdi. Toplamda 28 maç kaçırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar artık Singo'yu sağlıklı bir şekilde sahada görmek istiyor. Aksi halde satılmasını talep ediyorlar.