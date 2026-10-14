Ona güveniyorum

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, Aleksey Batrakov için gelen, "Galatasaray taraftarları, Batrakov'un kulübün yeni Sneijder'i olması gerektiğini söylüyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, Aleksey Batrakov için gelen, "Galatasaray taraftarları, Batrakov'un kulübün yeni Sneijder'i olması gerektiğini söylüyor. Bunu başarabilir mi?" sorusunun ardından, "Ona yüzde 100 güveniyorum. Aleksey iyi bir oyuncu ve Galatasaray'da iyi bir başlangıç yaptı. Ancak burada işler o kadar kolay değil, uzun süre üst seviyede kalmak gerekiyor ve o bunu başarabilir" yanıtını verdi.