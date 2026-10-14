UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 3. haftasında deplasmanda Lille'e konuk olmaya hazırlanıyor. Henüz puanla tanışamamış olan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan puan veya puanlar ile dönmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi Lille cephesinden Galatasaray'ı ağırlayacakları mücadeleye dair açıklama geldi.

Deplasmanda Arsenal'a karşı oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Galatasaray'ı ağırlayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Lig aşamasının ilk haftasında iki kez öne geçtikleri karşılaşmada Real Betis'e kaybettiklerini hatırlatan Ancelotti, Galatasaray karşısında bu hatayı telafi edeceklerinin ve iç sahada tek hedeflerinin galibiyet olduğunun sinyallerini verdi.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU AÇIK"

"Şampiyonlar Ligi'nde hala altı maçımız var. Pişmanlığımız Arsenal maçıyla ilgili değil daha çok Real Betis'e karşı oynadığımız iç saha maçıyla ilgili. O maçta iki kez öne geçmiştik, iki duran topta gol yedik ve bir kırmızı kart gördük ancak önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz ve her maçı tek tek ele alıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne bu şekilde yaklaşıyoruz. Hala turu geçme şansımız olduğunu düşünüyorum çünkü kazanılabilecek 18 puan var. Galatasaray ile oynayacağımız bir sonraki iç saha maçının bizim için çok önemli olduğu açık"

LILLE-G.SARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 3. haftasında oynanacak Lille-Galatasaray maçı 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'te başlayacak.