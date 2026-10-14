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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Leroy Sane'den flaş paylaşım: Hak ettiğiniz...

Leroy Sane'den flaş paylaşım: Hak ettiğiniz...

Galatasaray'da performansı ile beklentinin altında kalan Leroy Sane, Barcelona maçı sonrası kameralara yansıyan görüntüleri ile tepki çekmişti. Alman yıldız, yapmış olduğu paylaşım ile sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 15:54
Leroy Sane'den flaş paylaşım: Hak ettiğiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 2. hafta maçında sahasında Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, öne geçtiği mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

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Leroy Sane'den flaş paylaşım: Hak ettiğiniz...

Karşılaşmaya dakika 58'de Yunus Akgün'ün yerine dahil olan Leroy Sane, performansıyla yine beklentilerin altında kaldı.

Leroy Sane'den flaş paylaşım: Hak ettiğiniz...

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından Barcelona oyuncularıyla samimi görüntüleri dikkat çeken Sane, taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Leroy Sane'den flaş paylaşım: Hak ettiğiniz...

30 yaşındaki oyuncu, yapmış olduğu paylaşım ile maçın ardından Galatasaray taraftarına seslendi.

Leroy Sane'den flaş paylaşım: Hak ettiğiniz...

"BİRLİKTE BU ZORLUĞU AŞACAĞIZ"

Sane, "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum. Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız." ifadelerini kullandı.

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