Leroy Sane'den flaş paylaşım: Hak ettiğiniz...
Galatasaray'da performansı ile beklentinin altında kalan Leroy Sane, Barcelona maçı sonrası kameralara yansıyan görüntüleri ile tepki çekmişti. Alman yıldız, yapmış olduğu paylaşım ile sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 15:54
30 yaşındaki oyuncu, yapmış olduğu paylaşım ile maçın ardından Galatasaray taraftarına seslendi.
"BİRLİKTE BU ZORLUĞU AŞACAĞIZ"
Sane, "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum. Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız." ifadelerini kullandı.
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