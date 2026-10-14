UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona, deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Lamine Yamal ile Galatasaraylı Mario Lemina arasında yaşananlar gündem oldu. İspanyol yıldızın sosyal medya paylaşımına Lemina'dan gelen yanıt dikkat çekti.

YAMAL'DAN LEMINA'YA GÖNDERME

Karşılaşmanın ardından İspanyol bir gazeteci, Lamine Yamal'a Lemina ile ilgili bir soru yöneltti. Gazetecinin, "Lemina artık seni kesin tanıyordur." sözlerine genç yıldız herhangi bir açıklama yapmadan yalnızca gülümseyerek karşılık verdi.

Yamal, maçın ardından çarşamba günü ise maçın oyuncusu ödülüyle birlikte bir paylaşım yaptı. Barcelona'nın genç yıldızı, gönderisine "Şimdi kim olduğumu biliyor mu?" notunu ekledi. Paylaşımda kullandığı hayalet emojisi de dikkat çekti.

RAPHINHA VE FERMIN LOPEZ'DEN YORUM

Barcelona'da sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyen Raphinha da Yamal'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Brezilyalı yıldız, "Sanırım şimdi seni tanıyor." yorumunu yaptı.

Fermin Lopez ise genç futbolcunun gönderisine, "Şimdi kim olduğunu biliyordur diye düşünüyorum." ifadeleriyle karşılık verdi.

LEMINA'DAN YAMAL'A CEVAP

Galatasaraylı Mario Lemina da yaşananlara ilişkin paylaşım yaparak Lamine Yamal'a yanıt verdi. Gabonlu futbolcu, "Tabii ki biliyorum, benim küçüğüm senin için deli oluyor. Tebrikler." ifadelerini kullandı. Lemina'nın paylaşımına gülücük emojileri eklemesi de dikkat çekti.

LEMINA DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Mario Lemina, geçen yıl kendisine yöneltilen "Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?" sorusuna esprili bir yanıt vermişti.

Gabonlu orta saha oyuncusu, "Bir dakika! Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Lamine Yamal diye birini tanımıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Lemina, Barcelona maçı öncesinde ise sözlerinin şaka amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Şaka eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok. Şimdi şov zamanı! GALA MOMENTUM." paylaşımını yapmıştı.