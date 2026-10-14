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Anasayfa Galatasaray İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Galatasaray'da bu sezon istediği süreleri bulamayan İlkay Gündoğan'ın geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Alman basını, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda eski kulübüne geri dönebileceğini öne sürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 11:47
İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Galatasaray'da forma şansı bulmakta güçlük çeken İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında soru işaretleri artıyor.

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İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Alman basınından SPOX'un haberine göre, 35 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takımda gözden çıkarıldığı ifade edildi.

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Bu sezon çıktığı iki maçta toplam 11 dakika sahada kalan İlkay, Süper Lig'de üst üste altı mücadeleyi yedek kulübesinde bitirdi.

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Kasımpaşa karşılaşması sonrasında Barcelona maçına hazır hissedip hissetmediği sorulan tecrübeli orta saha, "Oynamıyorum ki neden hazır olayım?" şeklinde karşılık verdi.

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Okan Buruk ise oyuncusunun sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek antrenmanlarda iyi çalıştığını söyledi.

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Alman basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İlkay Gündoğan için eski kulübü Nürnberg'i gündeme getirdi.

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Miroslav Klose'nin çalıştırdığı Alman temsilcisinin Bundesliga'ya çıkması durumunda 35 yaşındaki futbolcunun eski takımına dönebileceği belirtildi.

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile ara transfer döneminde yolları ayırmayı planladığı öne sürülse de yıldız oyuncu bu iddiaları reddetti.

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

İlkay, kış transfer döneminin ardından da Galatasaray'da kalmak ve bir şampiyonluk daha yaşamak istediğini dile getirdi.

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Nürnberg'e olası transferinin ise yaz aylarında gerçekleşebileceği kaydedildi.

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Yıldız oyuncu, Galatasaray ile toplamda çıktığı 40 maçta takımına 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

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