İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile ara transfer döneminde yolları ayırmayı planladığı öne sürülse de yıldız oyuncu bu iddiaları reddetti.

İlkay, kış transfer döneminin ardından da Galatasaray'da kalmak ve bir şampiyonluk daha yaşamak istediğini dile getirdi.