İlkay Gündoğan için flaş iddia: Eski kulübüne dönebilir!
Galatasaray'da bu sezon istediği süreleri bulamayan İlkay Gündoğan'ın geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Alman basını, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda eski kulübüne geri dönebileceğini öne sürdü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 11:47
Kasımpaşa karşılaşması sonrasında Barcelona maçına hazır hissedip hissetmediği sorulan tecrübeli orta saha, "Oynamıyorum ki neden hazır olayım?" şeklinde karşılık verdi.
Okan Buruk ise oyuncusunun sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek antrenmanlarda iyi çalıştığını söyledi.
Alman basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İlkay Gündoğan için eski kulübü Nürnberg'i gündeme getirdi.
Miroslav Klose'nin çalıştırdığı Alman temsilcisinin Bundesliga'ya çıkması durumunda 35 yaşındaki futbolcunun eski takımına dönebileceği belirtildi.
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile ara transfer döneminde yolları ayırmayı planladığı öne sürülse de yıldız oyuncu bu iddiaları reddetti.
İlkay, kış transfer döneminin ardından da Galatasaray'da kalmak ve bir şampiyonluk daha yaşamak istediğini dile getirdi.
Nürnberg'e olası transferinin ise yaz aylarında gerçekleşebileceği kaydedildi.
Yıldız oyuncu, Galatasaray ile toplamda çıktığı 40 maçta takımına 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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