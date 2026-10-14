Hedef 2025’i aşmak

Sarı-kırmızılılar için mağazacılık ciddi bir kalem geliri... Son dönemde yapılan yatırımlar karşılığını aldı. Galatasaray geçen sezon 99 milyon euroluk mağazacılık geliriyle Avrupa devlerini arkasında bırakıp 8. sırayı elde etmişti. Cimbom, son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Manchester City, Milan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ajax, Borussia Dortmund gibi birçok büyük kulübü arkasında bırakmıştı. 277 milyon euroluk forma satışı geliriyle Barcelona ilk sırayı elde etmişti. Galatasaray bu sezon özellikle Rafael Leao transferiyle birlikte elindeki mevcut yıldızlar, Osimhen, Sane, Barış gibi futbolcuların forma satışından geçen sezonu sollamayı planlıyor. Hedef 150 milyon euro sınırını aşmak. Geçen sezon 4 yıldızın üzerine dikilen 5. yıldız bu sene yan yana dizilmişti. Bu yenilenme de forma satışlarını katladı.