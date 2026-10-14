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Anasayfa Galatasaray Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig kaza geçirdi

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig kaza geçirdi

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, Eyüpsultan'da 3 aracın karıştığı bir trafik kazası geçirdi. Kimsenin yaralanmadığı olayda hamile olduğu bildirilen Ladewig, önlem amacıyla kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 16:04
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig kaza geçirdi

Eyüpsultan'da Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in (27) model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in (26) kullandığı aracın da karıştığı 3 araç kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kazada hamile olduğu öğrenilen Ladewig, kontrol amacıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, 13 Ekim saat 15:10 sıralarında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı araç ile 2 başka araç daha kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

HAMİLELİĞİ NEDENİYLE HASTANEDE KONTROL EDİLDİ

Kazanın ardından Sarıyer Maslak'taki özel bir hastaneye giden Stefanie Kim Ladewig'in, hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

MODEL VE BİR ÇOCUK ANNESİ

Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig'in modellik yaptığı, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanında içerikler paylaştığı öğrenildi.

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