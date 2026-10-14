Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. RAMS Park'taki nefes kesen mücadelenin ardından Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü değerlendirdi. İşte Çakar'ın kaleme aldığı o yazı...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 09:07
"HİÇBİR VARLIK KOYAMADAN KAYBETTİLER"
"Galatasaray dün gece uzak ara dünyanın en iyi takımına karşı attığı gol dışında hiçbir varlık koyamadan kaybetti."
"Aslında söylenecek bir şey yok. Hele bir ikinci yarı vardı ki tam bir kâbus."
"İlk yarıda G.Saray iyi kapandı. Fazla top tutamadılar, ileride çoğalamadılar ama bir kere rakip kaleye gittiler, Batrakov-Leao iş birliğiyle G.Saray öne geçti."
"MAÇIN KIRILMA ANI..."
"Hemen ardından aslında ikinci gol de geldi. Belki de maçın kırılma anı. Ama haklı bir şekilde iptal edildi, Osimhen kafayı vurduğunda Barış Alper belki bir karış ayağıyla ofsayttaydı."
"KORKU FİLMİ GİBİ 2. YARI"
"Devre biterken Barcelona, sahanın en iyilerinden biri Cancelo ile beraberliği buldu ve ardından o korku filmi gibi olan ikinci yarıda her şey bitti."
"İkinci yarıda atılan gollerin neredeyse hepsinde Yamal'ın büyük rolü var. Önce Fermin Lopez'in kafasına öyle nefis bir top attı ki Fermin'e de sadece vurmak düştü."
"Hemen ardından çizgide art arda çalımlar atıp Gordon'a bıraktı, o da iğne deliğinden Barcelona'yı öne geçiriverdi."
"SKOR DAHA DA FARKLI OLABİLİRDİ"
"Zaten maç orada bitti ve farka gitmeye başladılar. Aslında skor daha da farklı olabilirdi. Ama yine de söylenecek fazla bir şey yok."
"Tartışmasız dünyanın uzak ara en iyi takımı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en büyük favorisi ve zaten İspanya şampiyonu oldular bile."
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