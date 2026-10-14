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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. RAMS Park'taki nefes kesen mücadelenin ardından Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü değerlendirdi. İşte Çakar'ın kaleme aldığı o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 09:07
Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ikinci randevusunda sahasında Barcelona'yı ağırladı.

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Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Sarı-kırmızılıların 4-1 kaybettiği RAMS Park'taki zorlu karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar'ın kaleme aldığı o değerlendirme gündem oldu.

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

İşte Çakar'ın Galatasaray-Barcelona maçına dair gözlemleri ve temsilcimizin ofsayt nedeniyle iptal edilen golüne dair değerlendirmesi...

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

"HİÇBİR VARLIK KOYAMADAN KAYBETTİLER"

"Galatasaray dün gece uzak ara dünyanın en iyi takımına karşı attığı gol dışında hiçbir varlık koyamadan kaybetti."

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

"Aslında söylenecek bir şey yok. Hele bir ikinci yarı vardı ki tam bir kâbus."

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

"İlk yarıda G.Saray iyi kapandı. Fazla top tutamadılar, ileride çoğalamadılar ama bir kere rakip kaleye gittiler, Batrakov-Leao iş birliğiyle G.Saray öne geçti."

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

"MAÇIN KIRILMA ANI..."

"Hemen ardından aslında ikinci gol de geldi. Belki de maçın kırılma anı. Ama haklı bir şekilde iptal edildi, Osimhen kafayı vurduğunda Barış Alper belki bir karış ayağıyla ofsayttaydı."

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

"KORKU FİLMİ GİBİ 2. YARI"

"Devre biterken Barcelona, sahanın en iyilerinden biri Cancelo ile beraberliği buldu ve ardından o korku filmi gibi olan ikinci yarıda her şey bitti."

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

"İkinci yarıda atılan gollerin neredeyse hepsinde Yamal'ın büyük rolü var. Önce Fermin Lopez'in kafasına öyle nefis bir top attı ki Fermin'e de sadece vurmak düştü."

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

"Hemen ardından çizgide art arda çalımlar atıp Gordon'a bıraktı, o da iğne deliğinden Barcelona'yı öne geçiriverdi."

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

"SKOR DAHA DA FARKLI OLABİLİRDİ"

"Zaten maç orada bitti ve farka gitmeye başladılar. Aslında skor daha da farklı olabilirdi. Ama yine de söylenecek fazla bir şey yok."

Galatasaray'ın 2. golünde ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

"Tartışmasız dünyanın uzak ara en iyi takımı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en büyük favorisi ve zaten İspanya şampiyonu oldular bile."

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