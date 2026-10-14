MUNDO DEPORTIVO: Cehennemden 3 puanla çıktı... Barça, yoğun taraftar baskısına rağmen soğukkanlılığını korudu ve maçı rahatlıkla kazandı. Taktiksel derinlikte Hansi Flick farkını ortaya koydu.

AS: İstanbul'da gövde gösterisi... Barcelona'nın genç kadrosu olgunluk dersi verdi. Savunmada dirençli duran Barcelona hücumda tüm istediklerini yaptı ve 3 puanı aldı.

MARCA: Cehennem söndü... Barcelona, Galatasaray ile deplasmanda zorlayıcı atmosfere rağmen çok iyi bir maç çıkardı. Bireysel yeteneklere bitiricilik de eklenince fark geldi.