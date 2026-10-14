Büyük şanssızlık

Şampiyonlar Ligi'nde Aslan'ın evinde Barcelona'ya 4-1 kaybetmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Rams Park'taki karşılaşmada puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Buruk "Barcelona'yı doğru yerde karşılayıp sağlıklı oyun kurmalarına engel olduk. Öne geçtik. 2. golü de attık. Barış'ın golü VAR'dan dönmese sonuç çok daha farklı olurdu. Barcelona şu anda Avrupa'nın en formda takımı. İlk yarı iyiydik. Şanssız bir golle devreye berabere girdik" dedi.

TARAFTARDAN DESTEK

Okan Buruk, yedikleri 2. golün ardından maçtan koptuklarını söyledi. Buruk "İkinci yarıya tutuk başladık. Yediğimiz golden sonra da oyun tamamen Barcelona'nın istediği şekle döndü. İstediklerimizi yapamaz hale geldik. Yenilgi de kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı. Buruk bu maçı unutarak önlerine bakacaklarını kaydetti. Gençlerbirliği ve Lille maçlarını kazanmak istediklerini dile getirdi. Bu arada taraftarlar da Barça yenilgisi sonrasında teknik direktör Okan Buruk adına tezahüratlar yaparak ona destek verdi.