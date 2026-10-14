Buruk’tan 3 değişiklik

Okan Buruk; Barcelona karşısında Kasımpaşa maçına göre Abdülkerim, Sara ve Deniz’in yerine Eren, Lemina ile Victor Osimhen’i sahaya sürdü
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İspanyol devi Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk eden temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona gitti. Süper Lig'deki Kasımpaşa mücadelesine kıyasla ilk 11'de üç değişikliğe imza atan tecrübeli çalıştırıcı; Abdülkerim, Sara ve Deniz'i kulübeye çekti. Başarılı teknik adam bu isimlerin yerine Eren, Lemina ve Osimhen'e formayı teslim etti. Sarı-kırmızılı takım, dev maça Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao ve Osimhen tertibiyle çıkarak galibiyet aradı. Kulübede ise İlkay, Sane ve Sallai gibi önemli yıldızlar hamle şansı bekledi.