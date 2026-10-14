Benim için özel an

Galatasaray'ın ve Barcelona'nın efsane isimlerinden Gheorghe Popescu, dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Popescu: "Romanya dışındaki gönül verdiğim takımların, 20 yılı aşkın bir aradan sonra Avrupa kupalarında karşı karşıya gelmesi benim için çok özel bir an. En büyük başarılarımı elde ettiğim Galatasaray ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor. Böyle bir maç için skor tahmini yapamam ama kazananın futbol şöleni olacağına eminim. Barça ve Galatasaray ile kazanılan 3 Avrupa kupasını koleksiyonuma eklemeyi başardım. Bu kupalara sahip olmak, yaklaşık 30 yıl önce sahada yaşadığım duygulara benzer hisler uyandırdı."