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Anasayfa Galatasaray Batrakov’dan siftah

Batrakov’dan siftah

Cimbom’un 10 numarası Batrakov Leao’nun pasında Katalan devini avladı. Ancak golü puana yetmedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Batrakov’dan siftah
Sarı-kırmızılıların, Lokomotiv Moskova'dan renklerine bağladığı Aleksey Batrakov ilk golünü kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu, Rafael Leao'nun getirdiği pozisyonda rakip ceza sahasına doğru çok iyi bir koşu yaptı. Düzgün bir şut çıkardı. Savunmadan da seken top ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle öne geçse de ilk yarıda yakalandı. İkinci yarıda da üst üste yediği gollerle mücadeleden yenik ayrıldı. Batrakov "Galatasaray'da ilk golümü attım. Ancak maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Bu karşılaşmayı unutup Gençlerbirliği maçına bakmalıyız" dedi.
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