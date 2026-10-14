Barcelona'ya direnemedik

RAMS Park'ta taraftarının müthiş desteğiyle Barcelona maça fırtına gibi giren Galatasaray, 28. dakikada Leao'nun sol kanattan çevirdiği topta Batrakov'un harika vuruşuyla öne geçti: 1-0. 34'te Osimhen'in kafasını tamamlayan Barış Alper'in golü ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. Farkı ikiye çıkarma şansını kaçıran temsilcimiz, 43'te ceza sahasındaki karambolde Cancelo'nun şutuna engel olamayınca skora denge geldi ve takımlar soyunma odasına 1-1 girdi.

PEŞ PEŞE ŞOK GOLLER

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Barcelona, 50. dakikada Yamal'ın ortasında Fermin Lopez'in kafa golüyle 2-1 öne geçti. Bu golün şokunu atlatamadan 53'te Gordon farkı ikiye çıkarırken, 65'te Adeyemi skoru 1-4 yaptı. İlk maçta deplasmanda Sporting'e 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar, Barcelona karşısındaki mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 2'de sıfır çekerek taraftarını üzdü. Galatasaray, Devler Ligi'nde sıradaki maçını 21 Ekim'de Fransa deplasmanında Lille ile oynayacak.

34'TE ATILAN GOL VAR'DAN GERİ DÖNDÜ

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayan temsilcimiz Galatasaray'ın bulduğu ikinci gol VAR engeline takıldı. Mücadelenin 34. dakikasında korner organizasyonunda Osimhen'in kafa vuruşunda topa dokunan Barış Alper meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Uzun süren VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. RAMS Park'ı dolduran taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.

BARIŞ ALPER YİNE SAĞ BEKTE

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, yine sağ bekte görev aldı. Singo'nun sakatlığı ve Roland Sallai'nin yetersiz görülmesi nedeniyle ligdeki Kasımpaşa maçında sağ bekte harika oynayan milil futbolcu, Barcelona karşısında da maça sağ bekte başladı. İlk yarıda etkili oynayan ve bir golü VAR'dan dönen Barış, 67'de yerini Sallai'ye bıraktı.

YUNUS AKGÜN KAPTAN ÇIKTI

Cimbom'da Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Yunus Akgün, kaptanlık pazubandını da koluna geçirdi. Sağ kanatta mücadeleye başlayan 26 yaşındaki futbolcu 58'inci dakikada yerini Leroy Sane'ye bıraktı. Yunus oyundan çıktıktan sonra kaptanlık bandını Torreira'ya teslim etti. Yunus'un bu sezon 11 resmi maçta 1 golü var.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'in ardından Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, savunmadaki kötü gidişatı durduramadı. Devler Ligi'nde 2 maçta 7 gol yiyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki 7 karşılaşmada da kalesinde 11 gol gördü. Hazırlık dönemindeki 6 maçta 14 gol yiyen Aslan, bu sezon çıktığı toplam 15 müsabakada 32 gole engel olamayarak alarm verdi.

LAMINE YAMAL'DAN 2 ASİST

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lamine Yamal, maça asistleriyle damga vurdu. İlk yarıda fazla etkili olamayan İspanyol yıldız, ikinci yarıda Katalan ekibinin ataklarını yönlendiren isim oldu. 50'de Fermin Lopez ve 53'te Anthony Gordon'un gollerinde asist yapan Yamal, 65'te Adeyemi'nin golünün de hazırlayıcısı oldu. 2 maçta 1 gol atan genç yıldız, asist sayısını 4'e yükseltti.

2012-2013'TEN BU YANA İLK KEZ!

Galatasaray, 2012-13'ten bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunun grup/lig aşamasına ilk kez ikide sıfır yaparak başladı. Ayrıca Aslan'ın Avrupa kupaları tarihinde en fazla mağlup olduğu takım Barcelona oldu. 11 maçta 7 yenilgi, 3 beraberlik, 1 beraberlik galibiyet