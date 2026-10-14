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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray %52.8 şampiyon Galatasaray

%52.8 şampiyon Galatasaray

Euro Club Index, 2026-27 sezonunu Galatasaray’ın 80 puanla bitireceğini ve %52.8 oranında da şampiyon olacağını duyurdu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
%52.8 şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de 7'nci hafta geride kalırken, son 4 yılın şampiyonu Galatasaray, 16 puanla zirvede yer alıyor. Maçların tamamlanmasının ardından Euro Club Index'de Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı ve takımların sezonu bitireceği puanlar tahmin edildi. Üst üste 4 yıldır kupayı kimseye bırakmayan Galatasaray, yapay zekaya göre, sezonu 80 puanda tamamlayacak ve %52.8 oranında yine şampiyon olacak.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Euro Club'ın tahminine göre; Fenerbahçe yine sezonu ikinci sırada tamamlayacak. Yapay zeka programı sarı-lacivertli takımın bu sezon şampiyon olma ihtimalini %27.1 olarak belirledi. şu anda Galatasaray'ın ardından ligde ikinci sırada yer alan Beşiktaş'ın ise sezon sonunu zirvede tamamlama oranı %15.4 olarak belirlendi. Trabzonspor'un ise sezonu şampiyon bitirme ihtimali %4.1 açıklandı.

EYÜP, GÖZTEPE VE ANTEP KÜME DÜŞÜYOR

Yapay zeka indeksine göre; Süper Lig'den bu sezon küme düşecek takımlar; Eyüpspor, Gaziantep FK ve Göztepe... Ligi beşinci sırada tamamlaması öngörülen kulüp ise Çorum FK. Euro Club, Çorum'un 48 puanla ligi bitireceğini belirtti.

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