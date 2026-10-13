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Anasayfa Galatasaray Singo Barcelona karşısında oynayabilecek mi, kadroda olacak mı?

Singo Barcelona karşısında oynayabilecek mi, kadroda olacak mı?

Galatasaray’ın Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Wilfried Singo’nun durumu merak ediliyor. Singo Barcelona maçında oynayacak mı, maç kadrosunda yer alacak mı? Sakatlığı tamamen geçti mi, sahaya dönmesi için nasıl bir değerlendirme yapılacak? Kulüp doktorunun açıklaması ne anlama geliyor? Sarı-kırmızılı futbolcunun dönüşü için hangi gelişmeler bekleniyor? Singo’nun sakatlığında son durum, Barcelona maçına yetişme ihtimali ve resmî açıklamayla basındaki haberler arasındaki ayrıntılar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 07:39 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 10:19
Singo Barcelona karşısında oynayabilecek mi, kadroda olacak mı?

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Wilfried Singo'nun durumu gündemde. Sarı-kırmızılı taraftarlar, savunma oyuncusunun kadroya girip giremeyeceğini ve sakatlık sürecindeki gelişmeleri araştırıyor. Peki Singo Barcelona maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Kulüpten hangi açıklamalar yapıldı? İşte Singo'nun durumuna ilişkin bilgiler ve karşılaşma öncesindeki ayrıntılar…

SINGO BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Singo'nun Barcelona karşısında forma giyeceğine ilişkin kesinleşmiş bir resmî açıklama bulunmuyor. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, 7 Ekim'de oyuncunun saha çalışmalarına başladığını ve dönüş kararında test sonuçlarının belirleyici olacağını bildirdi. Açıklamada Barcelona maçına özel bir oynama onayı verilmedi.

SINGO'NUN SAKATLIĞI NE?

İnce'nin açıklamasına göre Singo'nun sağ arka adalesinde kas, tendon ve fasyayı etkileyen kanama tespit edildi. Kulüp doktoru, mevcut sorunun önceki sezon sol arka adalede yaşanan sakatlıktan farklı olduğunu anlattı ve kronik sakatlık iddialarını reddetti.

GALATASARAY'IN SON ANTRENMANINDA NELER YAPILDI?

Sarı-kırmızılı takım, 11 Ekim'de Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Barcelona hazırlıklarını sürdürdü. Isınmayla başlayan antrenmanda üç grup hâlinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla tamamlandı. Kulübün antrenman raporunda Singo'nun bireysel durumuna ilişkin ayrı bir bilgi paylaşılmadı.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci karşılaşması olacak.

SINGO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Ulaşılan resmî sağlık açıklamasında Singo için kesin bir dönüş tarihi verilmedi. İnce, oyuncuyu riske etmek istemediklerini vurguladı. Barcelona maçındaki kadro durumu için yeni sağlık bilgilendirmesi ve resmî maç listesi takip edilecek.

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