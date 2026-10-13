Osimhen 11’e dönüyor

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Victor Osimhen, sahada da en fazla fark yaratan isim oluyor. Varlığı ile yokluğu arasında iki bambaşka görüntü ortaya çıkıyor. Bunu sakatlıktan yeni kurtulmasına karşın 13 dakika forma giydiği Kasımpaşa maçında da gösterdi. Bir asist yapan bir de net fırsatta kaleciyi geçemeyen Nijeryalı oyuncunun aklı fikri bugün oynanacak olan Barcelona maçında. Nijeryalı oyuncunun bugün sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

BARÇA'NIN RADARINDA

Kasımpaşa önünde kendisini deneyen ve hiçbir sorun yaşamayan 27 yaşındaki futbolcu, 34 gün sonra sahaya ilk 11'de çıkacak. Son olarak 9 Eylül'de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığı Başakşehir mücadelesinde görev alan Osimhen, 34 gün sonra yine ilk 11'de görev alacak. Barcelona maçının bir başka önemi ise forvet arayan Barcelona, Osimhen'i son iki yıldır yakından takip ediyor. İspanyol basını uzun süre, Katalan temsilcisinin Osimhen için teklif yapacağını yazmıştı.