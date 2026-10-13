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Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'tan Barcelona maçı sonrası açıklamalarda bulundu! 'Maç bir anda değişti'

Okan Buruk'tan Barcelona maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Maç bir anda değişti"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında sahasında İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 00:47
Okan Buruk'tan Barcelona maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Maç bir anda değişti"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında kendi evinde Barcelona ile kozlarını paylaştı. Cimbom bu mücadeleden 4-1'lik skorla mağlup ayrılırken maç sonu teknik direktör Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarı belli dakikaya kadar istediklerimizi yaptık golü bulduk. İkinci golü de bulduk ama iptal oldu. İlk yarı sonuna doğru çok çekildik, hiç istemediğim bir şey; Barcelona'ya karşı... Kalenize yaklaşmaları tehlike, bunu biliyorduk. Yediğimiz gol şans golü... Yamal düştü, top arada kaldı....

Devre arası öne doğru çıkmamız gerektiğini söyledim ama çok erken 3-1 oldu. Maç bir anda değişti. Skor arttıkça moral düştü. İspanya'da dünya şampiyonu olan 7-8 oyuncusu var. Bu senenin çok formda oyuncuları vardı.

Baskı yapıyoruz ama baskılarda "Top kaybedecekler mi?" derken çıkıyorlar... Pedri mesela, Rodri... Böyle bir takıma karşı hücum pres zordu. Zaman zaman denedik. Oyuncu değişiklikleri de sonuç getirmedi. Giren oyuncuları da çok etkiliydi.

2-0 olsa, belki yükseleceğimiz maç olabilirdi ama ikinci yarıda erken goller koparttı bizi. Belli şeyleri iyi, belli şeyleri kötü yaptık. Oyunculara söyleyecek çok bir şey yok."

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