Okan Buruk'tan Barcelona maçı öncesi hücum vurgusu! "Doğru işler yapmalıyız"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2 hafta maçında sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk maç ve kadro tercihi hakkında açıklamalar yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"Olmo'nun santrfor oynamasını beklemiyorduk. Adeyemi, Gordon veya Gabriel Jesus beklediğimiz opsiyondu. Daha çok topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de ona göre planlarımızı yaptık. Asıl önemli olan hücumda neler yapacağımız. Barcelona rakiplerine pozisyon veren bir takım. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Top bizdeyken sakin kalmamız lazım. Becerili işleri yapacak oyuncularımız var. En iyisini yapacaklar. İnşallah taraftarımıza güzel bir akşam yaşatırız.

Çok iyi oyunculara sahibiz. Kadro için maç maç değerlendirmeler yapıyoruz. Çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Özellikle milli oyuncularımız çok fazla maç oynadı. O değişiklikleri yapmamız lazım. Oynayacağımız oyuna göre de oyuncularımızı seçiyoruz."