CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'tan Barcelona maçı öncesi hücum vurgusu! 'Doğru işler yapmalıyız'

Okan Buruk'tan Barcelona maçı öncesi hücum vurgusu! "Doğru işler yapmalıyız"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanyol ekip Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 21:37 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 21:38
Okan Buruk'tan Barcelona maçı öncesi hücum vurgusu! "Doğru işler yapmalıyız"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2 hafta maçında sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk maç ve kadro tercihi hakkında açıklamalar yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"Olmo'nun santrfor oynamasını beklemiyorduk. Adeyemi, Gordon veya Gabriel Jesus beklediğimiz opsiyondu. Daha çok topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de ona göre planlarımızı yaptık. Asıl önemli olan hücumda neler yapacağımız. Barcelona rakiplerine pozisyon veren bir takım. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Top bizdeyken sakin kalmamız lazım. Becerili işleri yapacak oyuncularımız var. En iyisini yapacaklar. İnşallah taraftarımıza güzel bir akşam yaşatırız.

Çok iyi oyunculara sahibiz. Kadro için maç maç değerlendirmeler yapıyoruz. Çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Özellikle milli oyuncularımız çok fazla maç oynadı. O değişiklikleri yapmamız lazım. Oynayacağımız oyuna göre de oyuncularımızı seçiyoruz."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Buruk'tan Barcelona maçı sonrası açıklamalar!
G.Saray evinde Barcelona'ya kaybetti!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
CHP ile Yeni Parti’nin milyonluk hesaplaşması yargı yolunda: Özgür Özel’e sahtecilik iddiasıyla suç duyurusu hazırlığı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray...
Aslan öne geçti! Barça 2. yarıda galibiyete uzandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü! Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü! 01:13
Hansi Flick: Bu stadyumda oynamak... Hansi Flick: Bu stadyumda oynamak... 00:56
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde kalan maçları! İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde kalan maçları! 00:08
Ülke puanı güncellendi! Ülke puanı güncellendi! 00:33
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray... 00:37
Buruk'tan Barcelona maçı sonrası açıklamalar! Buruk'tan Barcelona maçı sonrası açıklamalar! 00:47
Daha Eski
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:14
Buruk Barcelona maçı öncesi konuştu! Buruk Barcelona maçı öncesi konuştu! 21:37
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek 21:46
F.Bahçe Tarfin rahat kazandı! F.Bahçe Tarfin rahat kazandı! 22:37
Aslan öne geçti! Barça 2. yarıda galibiyete uzandı Aslan öne geçti! Barça 2. yarıda galibiyete uzandı 22:40
G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! 22:47