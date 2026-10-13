İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'nde kalan maçları! Temsilcimiz ilk 2 haftayı puansız kapadı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaştı. Karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan temsilcimiz bu sonuçla ilk 2 haftayı puansız kapamış oldu. İşte kalan maçlar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 00:08
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Barça karşısında 3 değişiklik yaptı.
Okan Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ün yerine Eren Elmalı, Mario Lemina Victor Osimhen'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.
VICTOR OSIMHEN 39 GÜN SONRA 11'DE
Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Barcelona karşılaşmasında 11'de görev aldı.
Son olarak 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir karşısında 11'de başlayan ve bu müsabakada sakatlanan Osimhen, tedavisinin ardından geçtiğimiz cuma günü Kasımpaşa maçıyla sahalara döndü.
27 yaşındaki futbolcu, Barcelona mücadelesiyle de 39 gün sonra 11'deki yerini aldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE SAĞ BEKTE
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Barcelona maçında da yine sağ bek pozisyonunda başladı.
Barış Alper'e hücum dışında beklerde de görev veren Teknik Direktör Okan Buruk, Kasımpaşa müsabakasında olduğu gibi yine sağ bekte görev verdi.
ISMAIL JAKOBS STOPER BAŞLADI
Teknik Direktör Okan Buruk, savunmanın ortasında değişikliğe gitti. Buruk, Davinson Sanchez'in yanında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Ismail Jakobs'a görev verdi.
Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında da stoperde oynamıştı.
TRİBÜNLER DOLDU
Galatasaray taraftarı, Barcelona maçında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılılar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.
Galatasaraylı taraftarlar kale arkasındaki tribünlere 'Filistin'e özgürlük' ve 'Gazze'de insanlık vicdanını kaybetti' pankartı açtı.
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 0 ile başlayan Galatasaray'ın kalan maçları belli oldu.
İŞTE CİMBOM'UN KALAN KARŞILAŞMALARI:
21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45
3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45
24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45
8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00
19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45
27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00
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