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Anasayfa Galatasaray İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'nde kalan maçları! Temsilcimiz ilk 2 haftayı puansız kapadı

İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'nde kalan maçları! Temsilcimiz ilk 2 haftayı puansız kapadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaştı. Karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan temsilcimiz bu sonuçla ilk 2 haftayı puansız kapamış oldu. İşte kalan maçlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 00:08
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaştı.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Cimbom güçlü rakibine karşı 1-0 öne geçse de mücadeleden 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Aslan'ın tek sayısını Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona'nın gollerini ise Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi attı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Barça karşısında 3 değişiklik yaptı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Okan Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ün yerine Eren Elmalı, Mario Lemina Victor Osimhen'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

VICTOR OSIMHEN 39 GÜN SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Barcelona karşılaşmasında 11'de görev aldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Son olarak 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir karşısında 11'de başlayan ve bu müsabakada sakatlanan Osimhen, tedavisinin ardından geçtiğimiz cuma günü Kasımpaşa maçıyla sahalara döndü.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

27 yaşındaki futbolcu, Barcelona mücadelesiyle de 39 gün sonra 11'deki yerini aldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE SAĞ BEKTE

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Barcelona maçında da yine sağ bek pozisyonunda başladı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Barış Alper'e hücum dışında beklerde de görev veren Teknik Direktör Okan Buruk, Kasımpaşa müsabakasında olduğu gibi yine sağ bekte görev verdi.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

ISMAIL JAKOBS STOPER BAŞLADI

Teknik Direktör Okan Buruk, savunmanın ortasında değişikliğe gitti. Buruk, Davinson Sanchez'in yanında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Ismail Jakobs'a görev verdi.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında da stoperde oynamıştı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray taraftarı, Barcelona maçında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılılar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Galatasaraylı taraftarlar kale arkasındaki tribünlere 'Filistin'e özgürlük' ve 'Gazze'de insanlık vicdanını kaybetti' pankartı açtı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 0 ile başlayan Galatasaray'ın kalan maçları belli oldu.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

İŞTE CİMBOM'UN KALAN KARŞILAŞMALARI:

21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

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