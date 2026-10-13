İspanyol basınından Marca, Lemina'ya Yamal göndermesi yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'yı sahasında konuk ettiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İspanyol basınından Marca, Mario Lemina'nın Lamine Yamal hakkında daha önce kullandığı ifadelere göndermede bulundu.

Marca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eminiz ki bu geceden sonra Lemina, Lamine Yamal'ın kim olduğunu artık biliyordur. Genç oyuncu iki asist yaptı." ifadelerini kullandı.

Lemina daha önce bir basın mensubunun "Sane mi Yamal mı?" sorusuna esprili olarak "Yamal kim? Sane'yi tanıyorum ama Yamal'ı tanımıyorum" yanıtını vermişti.