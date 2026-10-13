Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai'ye talip olduğu iddia edilmişti. Fildişili futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 15:25
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın önceliklerinden biri de orta saha transferi...
Ocak ayında orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai'yi gündemine aldı.
Genç futbolcunun Floransa'daki uyum sürecinin beklendiği gibi ilerlememesi nedeniyle Türkiye'ye döneceği ve Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti.
İtalyan basını, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken genç futbolcuyu önemli bir takviye olarak gördüğünü yazdı.
FIORENTINA GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Fiorentina, yaşadığı uyum sorunlarına ve Galatasaray'ın ilgisine rağmen Oulai ile en azından sezon sonuna kadar yollarını ayırmayı planlamıyor.
Serie A ekibinin Fildişili futbolcu konusunda kararlı olduğu ve oyuncunun takımda kalmasını istediği belirtildi.
20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Christ Inao Oulai, sezon başında 26 milyon Euro + bonuslar karşılığında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu.
Bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 6 maçta 290 dakika süre alan genç oyuncu, skor katkısı üretemedi.
Fildişili orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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