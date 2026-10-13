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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai'ye talip olduğu iddia edilmişti. Fildişili futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 15:25
Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Cimbom, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın önceliklerinden biri de orta saha transferi...

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Ocak ayında orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai'yi gündemine aldı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Genç futbolcunun Floransa'daki uyum sürecinin beklendiği gibi ilerlememesi nedeniyle Türkiye'ye döneceği ve Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken genç futbolcuyu önemli bir takviye olarak gördüğünü yazdı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

FIORENTINA GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Fiorentina, yaşadığı uyum sorunlarına ve Galatasaray'ın ilgisine rağmen Oulai ile en azından sezon sonuna kadar yollarını ayırmayı planlamıyor.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Serie A ekibinin Fildişili futbolcu konusunda kararlı olduğu ve oyuncunun takımda kalmasını istediği belirtildi.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Christ Inao Oulai, sezon başında 26 milyon Euro + bonuslar karşılığında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 6 maçta 290 dakika süre alan genç oyuncu, skor katkısı üretemedi.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

Fildişili orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Oulai transferi...

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