Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Lesley Ugochukwu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte aradığı forma şansını bulmakta zorlanan 22 yaşındaki genç oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmaya olumlu baktığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 15:54
AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki futbolcunun performansını ve takımdaki durumunu değerlendirerek ara transfer döneminde ayrılık seçeneğini gündemine aldığı belirtildi.
Genç orta saha oyuncusunun da Galatasaray'da aldığı forma süresinden memnun olmadığı ve devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
İki tarafın da ayrılık ihtimaline olumlu yaklaşması, ocak ayındaki transfer döneminde yaşanabilecek gelişmeleri gündeme taşıdı.
SATIN ALMA OPSİYONU 20 MAÇA BAĞLI
Galatasaray'ın Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun 20 maçta forma giymesiyle devreye gireceği belirtildi.
Ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte Fransız futbolcunun bu sayıya ulaşmasının beklenmediği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını ara transfer döneminde netleştirmesi bekleniyor.
GALATASARAY'DA 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Lesley Ugochukwu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmada görev aldı.
Fransız futbolcu, Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından iki maç men cezası almıştı.
Galatasaray'da Ugochukwu'nun geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.