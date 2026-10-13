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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Lesley Ugochukwu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte aradığı forma şansını bulmakta zorlanan 22 yaşındaki genç oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmaya olumlu baktığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 15:54
Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan Lesley Ugochukwu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılılarda beklenen performansı henüz sergileyemeyen Fransız orta saha oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Galatasaray, sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Lesley Ugochukwu'dan şu ana kadar istediği verimi alamadı.

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki futbolcunun performansını ve takımdaki durumunu değerlendirerek ara transfer döneminde ayrılık seçeneğini gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

Genç orta saha oyuncusunun da Galatasaray'da aldığı forma süresinden memnun olmadığı ve devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

İki tarafın da ayrılık ihtimaline olumlu yaklaşması, ocak ayındaki transfer döneminde yaşanabilecek gelişmeleri gündeme taşıdı.

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

SATIN ALMA OPSİYONU 20 MAÇA BAĞLI

Galatasaray'ın Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun 20 maçta forma giymesiyle devreye gireceği belirtildi.

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

Ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte Fransız futbolcunun bu sayıya ulaşmasının beklenmediği aktarıldı.

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılıların, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını ara transfer döneminde netleştirmesi bekleniyor.

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

GALATASARAY'DA 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lesley Ugochukwu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

Fransız futbolcu, Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından iki maç men cezası almıştı.

Galatasaray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! Ocak ayında...

Galatasaray'da Ugochukwu'nun geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.

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