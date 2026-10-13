UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol temsilcisini RAMS Park'ta ağırlayacak. Avrupa'daki ilk karşılaşmasında Sporting CP'ye 3-1 mağlup olan Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarını almak istiyor. Barcelona ise turnuvaya Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başladı. Hansi Flick'in ekibi, İstanbul deplasmanında da kazanarak lig aşamasındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Galatasaray-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Galatasaray maçı ne zaman?" ve "GS-Barcelona canlı izle" aramalarına yöneldi. İşte dev mücadeleye ilişkin tarih, saat, yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler…

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'daki RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona maçı, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev alacak.

GALATASARAY, AVRUPA'DA 342. KEZ SAHNE ALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.

GALATASARAY SPORTING MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting CP'ye konuk oldu. Karşılaşmada Gonçalo Inácio'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Barcelona karşısında daha etkili bir oyun ortaya koyarak Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor. RAMS Park'taki atmosferin takıma katkı sağlaması beklenirken sarı-kırmızılılar, güçlü rakibinin hücum organizasyonlarına karşı savunmada dikkatli olmak zorunda.

Galatasaray'ın iç sahadaki performansı, Barcelona maçı öncesinde öne çıkan başlıklardan biri. Taraftarının desteğiyle baskılı bir başlangıç yapmayı hedefleyen temsilcimiz, bulacağı fırsatları değerlendirerek skor üstünlüğünü ele geçirmeye çalışacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Galatasaray, Barcelona karşılaşması öncesinde Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki iddiasını sürdürürken Avrupa mücadelesi öncesinde moral kazandı.

Kasımpaşa karşısında Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleriyle sonuca ulaşan Galatasaray, Barcelona karşısında da hücumdaki etkinliğini sahaya yansıtmak istiyor.

Bununla birlikte Avrupa maçlarının temposu ve Barcelona'nın hücum gücü, Galatasaray'ın savunma organizasyonunu daha dikkatli kurmasını gerektiriyor. Sarı-kırmızılılar, hem hücumda üretken olmayı hem de rakibinin hızlı ataklarını durdurmayı hedefliyor.

BARCELONA İSTANBUL'A GALİBİYET HEDEFİYLE GELİYOR

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Hücum gücüyle dikkat çeken İspanyol ekibi, Galatasaray deplasmanında da kazanarak avantajını korumak istiyor.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, topa sahip olma ve hücumda alan yaratma becerisiyle rakip savunmaları zorlayan takımlar arasında yer alıyor. Ancak RAMS Park'taki atmosfer ve Galatasaray'ın iç sahada ortaya koyduğu mücadele, konuk ekip için karşılaşmayı zorlu hâle getirebilir.

Barcelona'nın İstanbul'daki mücadelede oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışması beklenirken Galatasaray, taraftar desteğiyle rakibinin pas organizasyonlarını bozmayı ve hızlı hücumlarla fırsat yaratmayı amaçlıyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇINDA GÖZLER RAMS PARK'TA

RAMS Park, Galatasaray'ın Avrupa karşılaşmalarında önemli bir atmosfer oluşturmasıyla biliniyor. Sarı-kırmızılı taraftarların desteği, Barcelona karşısında takımın mücadele gücünü artırabilecek unsurlardan biri olacak.

Galatasaray için karşılaşmanın önemi yalnızca güçlü bir rakiple mücadele etmekten ibaret değil. Sporting CP yenilgisinin ardından alınacak olumlu bir sonuç, takımın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki hedefleri açısından da değer taşıyor.

Barcelona ise ilk haftada elde ettiği galibiyetin ardından İstanbul'dan da puanlarla ayrılmak istiyor. İki takımın farklı hedeflerle sahaya çıkacağı mücadelede taktiksel tercihlerin ve bireysel performansların belirleyici olması bekleniyor.

"BATRAKOV'DAN ÇOK MEMNUNUZ"

Okan Buruk, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un performansından memnun olduklarını söyledi. Yabancı bir basın mensubunun Batrakov ile ilgili sorusu üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Aleksey, ilk defa ülkesinin dışında oynuyor. Yaşı çok genç. Buraya geldikten sonra onu adapte etmek için herkes çok yardımcı oldu. Çok iyi futbolcu olduğu için onu transfer ettik. Onun yanında iyi bir profesyonel, çok iyi bir insan ve gelişmeye açık bir oyuncu. Kendine geliştirmeye, takımına katkı sağlamaya çalışan oyuncuyla çalışmak benim için de önemli. Onu çok seviyoruz, oyuncu olarak da beğeniyoruz. Kendisini geliştirmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ofansif olarak yeteneği çok fazla. Takım savunmasını da çok iyi bir şekilde yapmaya başladı. Takımın oyununa çok çabuk adapte oldu. Arkadaşlarıyla takım savunmasını da iyi yapıyor. Onun performansından çok memnunuz."

"BARIŞ, SAĞ BEK OYNAYABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında sağ bek oynattığı Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendirdi.

Buruk, Barış'ın bek oynamaya alışık olduğunu aktararak, "Barış, ilk defa bek oynamadı. İki sezon önce hem sağ bek hem de sol bekte çok maç oynadı. Sıkıştığımız anlarda takıma sol bek olarak katkı verdi. Barış'ın performansındaki yükselişte bekten gelip öne gitesi rol oynamıştı. O mevkiyi bilen bir oyuncu. Bazı maçlarda daha çok rakip yarı alanda oluyorsunuz. Kasımpaşa'da Yunus'un içe girmesiyle Barış'ı daha yüksekte kullandık. Barcelona maçı daha farklı olacak. Hem gol atması, iyi oynaması, ikili mücadele kazanma yüzdesi, savunma geçişlerindeki yardımları Barış'ın bu rolü oynayabileceğini gösterdi." diye konuştu.

"İNŞALLAH BİR GALİBİYET DAHA YAŞARIZ"

Okan Buruk, futbolcu olarak yaşadığı Barcelona galibiyetini teknik adam olarak da yaşamak istediğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, 1994'te Galatasaray formasıyla futbolcu olarak Barcelona'ya karşı 2-1 kazandıkları maça çıktığının hatırlatılması üzerine, "O senelerde Barcelona'yı yenmek çok zordu. 1994'te futbolcu olarak sahada yer almıştım. Daha sonra Barcelona ile çok eşleştik. Teknik adam olarak farklı bir duygu. Oyuncularıma çok güveniyorum. Onlarla bu tür maçlarda çok iyi işler yapabiliyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah bir galibiyet daha yaşarız. Zor maç olduğunu söylüyoruz ama elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Muhtemel galibiyetin kendilerini moral ve motivasyon olarak yükselteceğini belirten Buruk, "Barcelona bu sezon hiç puan kaybetmedi. Böyle bir takıma karşı olumlu bir sonuç bizi yükseltir. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var. Bundan sonra çok daha kritik maçlara da çıkacağız. Onun için her puan çok önemli. Geçen sene benzer bir senaryoyu Liverpool maçı öncesi yaşamıştık. Çok iyi ve favori gösterilen bir takıma karşı oynamıştık." açıklamasını yaptı.