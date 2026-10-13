Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde taraftarların gündeminde biletler var. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyenler satış tarihlerini, kategori ücretlerini ve satın alma şartlarını araştırıyor. Galatasaray Barcelona biletleri satışa çıktı mı, en ucuz bilet ne kadar? Hangi kart gerekiyor, bilet devredilebiliyor mu? İşte maç öncesinde merak edilen ayrıntılar…

GALATASARAY BARCELONA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray - Barcelona karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Galatasaray'ın duyurusuna göre öncelikli satış, 10 Ekim saat 11.00'de GSPlus Premium ve GSPara kredi/banka kartı sahiplerine açıldı. 11 Ekim saat 11.00'den itibaren GS logolu Passo Taraftar Kartı sahipleri için satış aşamasına geçildi.

GALATASARAY BARCELONA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Açıklanan tarifenin tamamı şöyle:

Premium: 75.000 TL

75.000 TL Delux: 70.000 TL

70.000 TL Lux: 67.500 TL

67.500 TL Classic: 65.000 TL

65.000 TL 1. kategori: 50.000 TL

50.000 TL 2. kategori: 45.000 TL

45.000 TL 3. kategori: 40.000 TL

40.000 TL 4. kategori: 35.000 TL

35.000 TL 5. kategori: 30.000 TL

30.000 TL 6. kategori: 25.000 TL

25.000 TL 7. kategori: 22.500 TL

22.500 TL 8. kategori: 15.000 TL

15.000 TL 9. kategori: 13.000 TL

13.000 TL 10. kategori: 3.500 TL

3.500 TL 11. kategori: 2.800 TL

Bu liste, açıklanan satış tarifesini gösteriyor. Her kategoride hâlen satın alınabilir koltuk bulunduğu veya biletlerin tamamen tükendiği doğrulanmış değil.

BİLETLER NEREDEN ALINIYOR, KAÇ ADET ALINABİLİYOR?

Kulübün belirttiği satış kanalları Passo uygulaması ve internet sitesi üzerinden sağlanıyor. Duyuruda taraftar başına bir bilet hakkı tanımlanıyor. Hesap sahibiyle bilet sahibinin aynı kişi olması gerekiyor; başka biri adına alım yapılamıyor.

BİLET DEVRİ YAPILABİLİYOR MU?

Satın alınan maçlık bilet, ikinci kişiye devredilemiyor. Kombine sahiplerinin koltuklarını kulübe bırakması veya önceden belirledikleri kişilere aktarması ise ayrı kurallara tabi.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.