UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 28. dakikada Aleksei Batrakov'un attığı golle İspanyol ekibi karşısında öne geçti. Karşılaşmanın 43. dakikasında ise sahneye çıkan Cancelo'nun golüyle skoru eşitledi. İspanyol devi 2. yarıda Gordon ve Adeyemi'nin ayağından bulduğu gollerle temsilcimizi 4-1'lik skorla mağlup etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Barcelona, Fermin Lopez'in attığı golle 2-1 öne geçti

Barcelona, Fermin Lopez'in attığı golle 2-1 öne geçti. https://t.co/co37OBvqvI — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

Barcelona, Anthony Gordon'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı

Barcelona, Anthony Gordon'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. https://t.co/6Ny0okzNa3 — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

Karim Adeyemi'nin golüyle Barcelona skoru 4-1 yaptı