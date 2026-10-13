UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 28. dakikada Aleksei Batrakov'un attığı golle İspanyol ekibi karşısında öne geçti. Karşılaşmanın 43. dakikasında ise sahneye çıkan Cancelo'nun golüyle skoru eşitledi. İspanyol devi 2. yarıda Gordon ve Adeyemi'nin ayağından bulduğu gollerle temsilcimizi 4-1'lik skorla mağlup etti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOLLL!! Temsilcimiz Galatasaray hızlı hücumda çok iyi geldi! Aleksey Batrakov, topu ağlara gönderdi! https://t.co/U3ty3qQUvJ— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
Barcelona, Fermin Lopez'in attığı golle 2-1 öne geçti
Barcelona, Fermin Lopez'in attığı golle 2-1 öne geçti. https://t.co/co37OBvqvI— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
Barcelona, Anthony Gordon'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı
Barcelona, Anthony Gordon'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. https://t.co/6Ny0okzNa3— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
Karim Adeyemi'nin golüyle Barcelona skoru 4-1 yaptı
Karim Adeyemi'nin golüyle Barcelona skoru 4-1 yaptı. https://t.co/mYRVYU44PC— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026