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Galatasaray öne geçti! Barcelona 2. yarıda galibiyete uzandı! İşte maçların golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Batrakov ile öne geçtiği maçta İspanyol devi 2. yarıda galibiyete uzandı. İşte maçın golleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 00:03
Galatasaray öne geçti! Barcelona 2. yarıda galibiyete uzandı! İşte maçların golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 28. dakikada Aleksei Batrakov'un attığı golle İspanyol ekibi karşısında öne geçti. Karşılaşmanın 43. dakikasında ise sahneye çıkan Cancelo'nun golüyle skoru eşitledi. İspanyol devi 2. yarıda Gordon ve Adeyemi'nin ayağından bulduğu gollerle temsilcimizi 4-1'lik skorla mağlup etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Barcelona, Fermin Lopez'in attığı golle 2-1 öne geçti

Barcelona, Anthony Gordon'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı

Karim Adeyemi'nin golüyle Barcelona skoru 4-1 yaptı

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