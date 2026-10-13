Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçtan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İspanyol devinin ikinci yarıdaki geri dönüşü yabancı basında da geniş yer buldu. İşte dış basında Galatasaray - Barcelona maçı sonrası atılan manşetler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 01:14 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 01:35
Barça cehennemde dans etti! (AS)
Türk cehenneminde ilahi bir Barça gösterisi! Mavi bordolulardan muhteşem geri dönüş (Mundo Deportivo)
Lamine'e 15 dakika yetti! Barça ilk yarıda zorlansa da ikinci yarı farklı galibiyete uzandı (Marca)
Yamal ıslak çimlerde dans etti ve 3 dakikada 2 asist yaptı! (A Bola)
Barça, G.Saray'ı geriden gelip farklı yendi ve sıradaki rakibi PSG'ye mesaj gönderdi! (L'Equipe)
Durdurulamaz Barça! Galatasaray öne geçti ama Barcelona çabuk reaksiyon göstererek farklı galibiyet elde etti. (O Jogo)
Galatasaray'ın hezimetinde ilk adımı Joao Cancelo attı! (Record)
Barcelona ikinci yarı coştu, Galatasaray karşısında geri döndü! (The Sun)
Lamine Yamal ikinci yarıyı domine etti, Barça, Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da harika bir geri dönüşe imza attı. (barcablaugranes)
Mavi bordolular, Lamine Yamal'ın muazzam performans sergilediği maçta İstanbul'da şov yaptı! (Cadenaser)
Barça, İstanbul ateşini söndürdü! Batrakov'la öne geçen G.Saray, Lamine Yamal'ın orkestrasını durduramadı! (RTVE)
Lamine Yamal'ın sazı eline almasıyla kendine gelen Barça ikinci yarı geri dönüp farka gitti! (Yahoo Sprts)
Barcelona'nın Galatasaray'ı bozguna uğrattığı maçta Lamine Yamal büyüledi! (El Pais)
Barça'nın ikinci yarısındaki taarruzu farklı galibiyeti getirdi. (101 Great Goals)
Barcelona'nın Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 dağıttığı maçta Osimhen boş geçti. (Leadership)
Öte yandan, Barcelona Kulübü resmi internet sitesinde maç sonu dikkat çeken bir başlık tercih etti. İspanyol devi maçla ilgili haberinde "Cehennemdeki cennet" başlığını kullanarak İstanbul'daki zorlu atmosferde alınan farklı sonuca vurgu yaptı.