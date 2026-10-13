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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçtan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İspanyol devinin ikinci yarıdaki geri dönüşü yabancı basında da geniş yer buldu. İşte dış basında Galatasaray - Barcelona maçı sonrası atılan manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 01:14 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 01:35
Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Barça cehennemde dans etti! (AS)

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Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Türk cehenneminde ilahi bir Barça gösterisi! Mavi bordolulardan muhteşem geri dönüş (Mundo Deportivo)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Lamine'e 15 dakika yetti! Barça ilk yarıda zorlansa da ikinci yarı farklı galibiyete uzandı (Marca)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Yamal ıslak çimlerde dans etti ve 3 dakikada 2 asist yaptı! (A Bola)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Barça, G.Saray'ı geriden gelip farklı yendi ve sıradaki rakibi PSG'ye mesaj gönderdi! (L'Equipe)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Durdurulamaz Barça! Galatasaray öne geçti ama Barcelona çabuk reaksiyon göstererek farklı galibiyet elde etti. (O Jogo)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Galatasaray'ın hezimetinde ilk adımı Joao Cancelo attı! (Record)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Barcelona ikinci yarı coştu, Galatasaray karşısında geri döndü! (The Sun)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Lamine Yamal ikinci yarıyı domine etti, Barça, Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da harika bir geri dönüşe imza attı. (barcablaugranes)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Mavi bordolular, Lamine Yamal'ın muazzam performans sergilediği maçta İstanbul'da şov yaptı! (Cadenaser)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Barça, İstanbul ateşini söndürdü! Batrakov'la öne geçen G.Saray, Lamine Yamal'ın orkestrasını durduramadı! (RTVE)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Lamine Yamal'ın sazı eline almasıyla kendine gelen Barça ikinci yarı geri dönüp farka gitti! (Yahoo Sprts)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Barcelona'nın Galatasaray'ı bozguna uğrattığı maçta Lamine Yamal büyüledi! (El Pais)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Lamine şov yaptı, İstanbul'u fetheden Barça'yı zirveye taşıdı. (Sport)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Barça'nın ikinci yarısındaki taarruzu farklı galibiyeti getirdi. (101 Great Goals)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Barcelona'nın Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 dağıttığı maçta Osimhen boş geçti. (Leadership)

Dış basında flaş manşet: Barcelona, İstanbul ateşini söndürdü!

Öte yandan, Barcelona Kulübü resmi internet sitesinde maç sonu dikkat çeken bir başlık tercih etti. İspanyol devi maçla ilgili haberinde "Cehennemdeki cennet" başlığını kullanarak İstanbul'daki zorlu atmosferde alınan farklı sonuca vurgu yaptı.

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