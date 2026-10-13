Davinson Sanchez: Sayılmayan golümüze kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum!

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, "Takım olarak çok daha iyisini yapmamız lazım. Bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin zorluğuna dikkat çeken 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Bunun başlıca nedeni Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemizden kaynaklanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne baktığınız zaman en iyi takımların yer aldığı yer. Kalitemizden de şüphe etmemeliyiz. Kalitenin olması da bu şeylere neden değil. Tabii ki bizim takım olarak çok daha iyisini yapmamız lazım. Bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

'SAYILMAYAN GOLÜMÜZE KADAR İYİ İŞLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Maçın kırılma anının sorulması üzerine Sanchez, "Attığımız ikinci golden öncesi kırılma noktasıydı. Sayılmayan golümüze kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ancak tabii ki karşı takıma baktığınız zaman da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Maçı değiştiren an da o golün iptal edilmesinden sonra. Zaten baktığınız zaman da ikinci yarıda hemen ardı ardına goller yedik ve sonrasında da tabii ki devamı geldi" ifadelerinde bulundu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Verilen kararlar genellikle hocamız tarafından alınıyor. İkinci yarıya başlama şeklimiz, takım olarak içinde bulunduğumuz durumun iyi olmadığını gösteriyordu. Oynama şeklimizden kaynaklı olarak da iyi bir performans sergileyemediğimizi düşünüyorum. Ancak normal pozisyonlarında oynamayan oyuncuların yenilen gollerle ilgili bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Bu durum, daha çok takımın sorumluluklarını yerine getirmemesiyle ilgili."