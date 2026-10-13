CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Böyle maçları seviyoruz

Böyle maçları seviyoruz

“Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Az hata yapmamız gerekiyor. Oyuncularıma çok güveniyorum. Böyle maçlarda iyi işler yapabildiğimizi gösterdik. Hedeflerimiz var.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Böyle maçları seviyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Barcelona maçı öncesinde olumlu mesajlar verdi. RAMS Park'ta her zaman çok iyi oynadıklarını ama Barecola'nın gücünü iyi bildiklerini ifade eden Buruk, "Hangi Şampiyonlar Ligi maçına çıksak zor maç diyecektik ama rakip Barcelona olunca değişiyor. Şu anda dünyanın en formda takımı. Gol sayısı çok yüksek, kazanan bir takım. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Barcelona'ya zorluk çıkartmaya çalışacağız. Topu bırakmayan bir takım ama eksileri var.

TEK EKSİK WİLFRİED SİNGO

Taraftarımızın önünde oynayacağız. O atmosferi oluşturmamız lazım. İnşallah coşkulu bir gece olur. Tek eksiğimiz Singo. Biz Galatasaray'ız, kendi sahamızda oynayacağız. Hangi sistemle oynarsak oynayalım, agresif olmamız gerekiyor. O agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum. Böyle maçlarda iyi işler yapabildiğimizi gösterdik. Taraftarımızın desteğiyle en iyisini yapacağız. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Devler Ligi'nde hedeflerimiz var" dedi.

HÜCUM YAPACAĞIZ

Barcelona'ya karşı sadece defans yapmayacaklarını belirten Buruk, "Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.. Herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Sadece defans yapmayacağız, hücum da yapacağız. İkisini birden düşünmek lazım" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Barcelona maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında yer aldı. Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Torreira, "Barcelona, şu anda dünyanın en iyi takımlarından. Biz de çok zorlu bir rakibimiz. En iyi halimizle mücadele edeceğiz. İyi bir mücadele göstereceğiz. Hata yapmalarını bekleyeceğiz ve avantaj elde etmeye çalışacağız. Umarım kazanırız ve hep birlikte kutlarız. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin!
Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mekke İttifakı çıkışı: Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber!
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak! 12:15
Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin! Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin! 12:04
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! 11:35
Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri 11:39
Villarreal - Napoli maçı bilgileri Villarreal - Napoli maçı bilgileri 11:50
Kartal'dan flaş değişiklik! İşte F.Bahçe'nin A. Villa maçı 11'i Kartal'dan flaş değişiklik! İşte F.Bahçe'nin A. Villa maçı 11'i 11:56
Daha Eski
"Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" "Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" 09:44
F.Bahçe'de büyük endişe! F.Bahçe'de büyük endişe! 10:12
"F.Bahçe puan veya puanlar alacaksa..." "F.Bahçe puan veya puanlar alacaksa..." 10:36
Fenerbahçe - Zalgiris maçı detayları Fenerbahçe - Zalgiris maçı detayları 10:48
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! 11:07
Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! 11:14