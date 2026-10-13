Böyle maçları seviyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Barcelona maçı öncesinde olumlu mesajlar verdi. RAMS Park'ta her zaman çok iyi oynadıklarını ama Barecola'nın gücünü iyi bildiklerini ifade eden Buruk, "Hangi Şampiyonlar Ligi maçına çıksak zor maç diyecektik ama rakip Barcelona olunca değişiyor. Şu anda dünyanın en formda takımı. Gol sayısı çok yüksek, kazanan bir takım. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Barcelona'ya zorluk çıkartmaya çalışacağız. Topu bırakmayan bir takım ama eksileri var.

TEK EKSİK WİLFRİED SİNGO

Taraftarımızın önünde oynayacağız. O atmosferi oluşturmamız lazım. İnşallah coşkulu bir gece olur. Tek eksiğimiz Singo. Biz Galatasaray'ız, kendi sahamızda oynayacağız. Hangi sistemle oynarsak oynayalım, agresif olmamız gerekiyor. O agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum. Böyle maçlarda iyi işler yapabildiğimizi gösterdik. Taraftarımızın desteğiyle en iyisini yapacağız. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Devler Ligi'nde hedeflerimiz var" dedi.

HÜCUM YAPACAĞIZ

Barcelona'ya karşı sadece defans yapmayacaklarını belirten Buruk, "Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.. Herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Sadece defans yapmayacağız, hücum da yapacağız. İkisini birden düşünmek lazım" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Barcelona maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında yer aldı. Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Torreira, "Barcelona, şu anda dünyanın en iyi takımlarından. Biz de çok zorlu bir rakibimiz. En iyi halimizle mücadele edeceğiz. İyi bir mücadele göstereceğiz. Hata yapmalarını bekleyeceğiz ve avantaj elde etmeye çalışacağız. Umarım kazanırız ve hep birlikte kutlarız. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.