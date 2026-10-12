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Anasayfa Galatasaray Sağ bekte bambaşka

Sağ bekte bambaşka

G.Saray, bugüne kadar Barış Alper’in sağ bekte oynadığı 10 karşılaşmanın 9’unu kazanırken sadece 1 kez mağlup oldu. Bu maçlarda 2 gol-1 asist kaydeden milli oyuncu, savunmada da kusursuzdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Sağ bekte bambaşka

Wilfried Singo'nun sakatlığı ve Roland Sallai'nin de sağ bekte yetersiz kalması nedeniyle yeni bir arayışa giren teknik direktör Okan Buruk, eskiye döndü. Barış Alper Yılmaz, kariyerinde parlamasını sağlayan sağ bek pozisyonuna yeniden döndü. Kasımpaşa mücadelesinde bu bölgede 90 dakika forma giyen milli futbolcu, attığı galibiyet golünün yanı sıra sahanın tartışmasız en iyisi oldu. Hem savunmada hem de geriden yaptığı hücum çıkışları ile kusursuz oynadı ve 3 puanda etkili oldu.

Milli ara sonrasında idmanlarda Barış'ı yeniden sağ bekte deneyen Okan Buruk, istediği verimi fazlasıyla aldı. Kanat rotasyonunun Leao, Sane ve Yunus Akgün ile dolması nedeniyle Barış sağ beke geçerek buradaki boşluğu doldurdu. Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımda 10. kez bir maçta sağ bekte görev yapan Barış Alper, toplamda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. En önemlisi ise bu maçlardan G.Saray 9 galibiyet çıkartırken sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde Young Boys'a 1-0 yenildi.

İLK SKOR KATKISI

Bu sezon G.Saray forması altında 8 resmi karşılaşmaya çıkan Barış Alper, tek golünü bekte oynadığı Kasımpaşa maçında kaydetti. Kalan 7 mücadelede forvet, sağ ve sol kanatta görev yapan milli futbolcu, skor katkısı verememişti.

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