Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

"ÇALKANTILI BİR YAZ GEÇİRDİM" "Biraz çalkantılı bir yaz geçirdim. Bu süreç bana düşünme ve gerçekten ne istediğimi anlama fırsatı verdi. Benim niyetim her zaman burada kalmaktı çünkü kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Burası benim için bir aile gibi. Beni kabul ettiler, desteklediler ve her konuda bana yardımcı oldular. Bu kulübe karşı büyük bir aidiyet ve minnet duygusu besliyorum.