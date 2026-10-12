Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...
Bir dönem Galatasaray'da görev yapan ve yaz transfer döneminde bonservisiyle İtalyan ekibi Udinese'nin yolunu tutan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna kattığı Rafael Leao hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 16:13
"EN BÜYÜK HAYALİM DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK"
Önemli olan Dünya Kupası'na katılmaktı ve bunu başaramadık. Şimdi kolları sıvayıp çalışmaya devam edeceğiz. Dört yıl sonra yeni bir fırsatımız olacak. Yeni bir dönem başladı. Umarım bu kez İtalya'yı hak ettiği sahneye geri döndürmeyi başarırız. En büyük hayalim, İtalya ile Dünya Kupası'na katılmak olmaya devam ediyor.
"LEAO DOĞRU KARAR VERDİ"
Leao'nun Galatasaray'a gitmesi doğru bir karardı. O, dünya çapında bir yıldız ve şu anda futbol dünyasındaki en iyi kanat oyuncularından biri. Galatasaray büyük bir itibara sahip bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.
"TÜRK FUTBOLU BÜYÜK BİR GELİŞİM GÖSTERİYOR"
Osimhen ve Sane gibi yıldızları kadrosuna katan Türk futbolu da büyük bir gelişim gösteriyor. Leao'nun Galatasaray'da oynama ve bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı olduysa kesinlikle doğru bir karar verdi.
"ONA EN İYİSİNİ DİLİYORUM"
Ona en iyisini diliyorum. Futbolun tadını çıkarmaya ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu herkese göstermeye devam etmesini umuyorum. Kendisiyle doğrudan tanışmıyor olsam da nedense bana sempatik geliyor."
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