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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

Bir dönem Galatasaray'da görev yapan ve yaz transfer döneminde bonservisiyle İtalyan ekibi Udinese'nin yolunu tutan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna kattığı Rafael Leao hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 16:13
Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

2023-26 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Nicolo Zaniolo, GOAL'e açıklamalarda bulundu. İtalyan oyuncu, sezon başında Udinese'ye transfer oluş sürecini, İtalya Milli Takımı'ndaki hayal kırıklığını ve Rafael Leao hakkındaki düşüncelerini anlattı.

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Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

"ÇALKANTILI BİR YAZ GEÇİRDİM"

"Biraz çalkantılı bir yaz geçirdim. Bu süreç bana düşünme ve gerçekten ne istediğimi anlama fırsatı verdi. Benim niyetim her zaman burada kalmaktı çünkü kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Burası benim için bir aile gibi. Beni kabul ettiler, desteklediler ve her konuda bana yardımcı oldular. Bu kulübe karşı büyük bir aidiyet ve minnet duygusu besliyorum.

Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

"KÜÇÜK BİR PAZARLIK SÜRECİ YAŞANDI"

Futbolda sözleşmelerle ilgili pek çok dinamik var. Küçük bir pazarlık süreci yaşandı ancak neyse ki her şey doğru şekilde sonuçlandı. İyi bir sezon geçirdiğinizde adınızın büyük kulüplerle anılması normal. Ancak ben öncelikle Udinese'nin ne düşündüğünü duymak istedim. Onların niyeti beni takımda tutmaktı. Şimdi sıra, sahada gösterdiğim performansla bana duydukları güvenin karşılığını vermekte.

Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

"EN BÜYÜK HAYALİM DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK"

Önemli olan Dünya Kupası'na katılmaktı ve bunu başaramadık. Şimdi kolları sıvayıp çalışmaya devam edeceğiz. Dört yıl sonra yeni bir fırsatımız olacak. Yeni bir dönem başladı. Umarım bu kez İtalya'yı hak ettiği sahneye geri döndürmeyi başarırız. En büyük hayalim, İtalya ile Dünya Kupası'na katılmak olmaya devam ediyor.

Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

"LEAO DOĞRU KARAR VERDİ"

Leao'nun Galatasaray'a gitmesi doğru bir karardı. O, dünya çapında bir yıldız ve şu anda futbol dünyasındaki en iyi kanat oyuncularından biri. Galatasaray büyük bir itibara sahip bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.

Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

"TÜRK FUTBOLU BÜYÜK BİR GELİŞİM GÖSTERİYOR"

Osimhen ve Sane gibi yıldızları kadrosuna katan Türk futbolu da büyük bir gelişim gösteriyor. Leao'nun Galatasaray'da oynama ve bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı olduysa kesinlikle doğru bir karar verdi.

Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

"ONA EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

Ona en iyisini diliyorum. Futbolun tadını çıkarmaya ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu herkese göstermeye devam etmesini umuyorum. Kendisiyle doğrudan tanışmıyor olsam da nedense bana sempatik geliyor."

Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao sözleri: Futbol dünyasındaki...

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