UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak İspanyol devi Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ve futbolculardan Pau Cubarsi basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Flick özellikle sarı kırmızılıların tribün atmosferine dikkat çekti.

İşte Hansi Flick'in açıklamaları:

"Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Kendilerini çok geliştirdiler. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Onlara karşı sahada birlikte hareket etmeliyiz.

1-0 kazansak da aynı derecede mutlu olacağım. Galatasaray'ı inceliyoruz. Özellikle hücumda çok iyi oyuncuları var. Deplasmanda zorlu bir mücadele olacak"

"DÜNYANIN EN İYİ ATMOSFERLERİNDEN"

"Bu stadyumdaki oluşturulan atmosfer, dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi. İnanılmaz seviyede yüksek bir atmosfer var. Özellikle maçın önemli noktalarında buradaki ses seviyesi ve atmosfer, inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray, büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız."

BATRAKOV SÖZLERİ...

Soru: Batrakov, en büyük hayalinin Barcelona'da forma giymek olduğunu söyledi. Siz oyuncuyu iyi tanıyor musunuz? Maçlarını izlediniz mi?

Flick: Çok fazla maçını izlemedim. Ancak Galatasaray-Kasımpaşa maçında iyi oynadı. Batrakov'un Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç ve yetenekli bir oyuncuysanız hayalleriniz olur, hayalleriniz varsa da bu hayaliniz Barcelona olabilir. Bunun için çok çalışmak gerekir.

"GABRIEL JESUS HAZIR"

"Gabriel Jesus maça hazır. Oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Harika birisi. Karakteri çok pozitif. Bizim için çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Bu stadyumdaki atmosfer dünyanın en iyilerinden. Ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor."

"EN İYİ OLMAK BASKI DEĞİL"

"Dünyanın en iyi takımı olarak adlandırılmak bir baskı değil. Bu, antrenmanlardaki çalışmalarımızın bir sonucu. Soyunma odasındaki atmosfer harika."

Real Madrid ile ilgili soruya Hansi Flick'ten tepki:

"Şu anda Galatasaray ile oynayacağız. Dolayısıyla Real Madrid ile ilgili soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda Galatasaray gibi çok önemli bir takım var. İnanılmaz bir stadyumda oynayacağız. Real Madrid ile ilgili soruyu o maçtan önce yanıtlayabilirim. Şu anda Galatasaray'a odaklandım."

PAU CUBARSI'DEN OSIMHEN'E ÖVGÜ

"Birkaç yıl önceki ilk maçımda Victor Osimhen'e karşı oynadık. Hücumda ne yapmak istediğini bilen bir rakiple karşılaşmayı bekliyoruz. Kendi sahalarında oynadıkları belli olacaktır. Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Buradaki atmosferi biliyoruz. Kulüp olarak ne düşündüklerini biliyoruz. Osimhen, dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Yarın akşam bize zorluk çıkarmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu stadı herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Pedri yıllar önce burada oynadı ve bize anlattı. Çok karmaşık, zor bir deplasman."