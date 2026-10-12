Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grup aşamasının 2. maçında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi Okan Buruk'un galibiyet planı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Orta sahada iki atom karınca Mario Lemina ve Lucas Torreira ile rakibe baskının şiddetini artıracak olan Buruk, Barcelona'ya alan ve zaman vermeyecek.
1. ve 2. bölgede çok yakın ve temaslı bir oyunu benimseyecek.
Böylece Barcelona'nın oyun ritmini ve kolay top çevirmesini engellemeye çalışacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında sağ bek oynattığı Barış Alper Yılmaz'ı hızlı geçişler planladığı için sağ öne atacak.
10 numara pozisyonunda ise Yunus Akgün'ün oynaması bekleniyor.
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen ise Barcelona ile oynanacak maça 11'de başlayacak.
Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı iki Liverpool maçından da 1-0'lık skorlarla galip ayrılarak önemli bir iş başarmıştı.
İŞTE OKAN BURUK'UN AKLINDAKİ İLK 11
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Leao, Osimhen.
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