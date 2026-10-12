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Ziraat Türkiye Kupası
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Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grup aşamasının 2. maçında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi Okan Buruk'un galibiyet planı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'ın oyun şablonu netleşti.

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Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, İspanyol temsilcisiyle oynayacağı kritik karşılaşmada geçen sezon evinde oynadığı Liverpool maçlarını referans alacak.

Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar'da ilk hedefin kompakt oyun ve iyi savunma olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

Orta sahada iki atom karınca Mario Lemina ve Lucas Torreira ile rakibe baskının şiddetini artıracak olan Buruk, Barcelona'ya alan ve zaman vermeyecek.

Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

1. ve 2. bölgede çok yakın ve temaslı bir oyunu benimseyecek.

Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

Böylece Barcelona'nın oyun ritmini ve kolay top çevirmesini engellemeye çalışacak.

Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında sağ bek oynattığı Barış Alper Yılmaz'ı hızlı geçişler planladığı için sağ öne atacak.

Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

10 numara pozisyonunda ise Yunus Akgün'ün oynaması bekleniyor.

Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen ise Barcelona ile oynanacak maça 11'de başlayacak.

Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı iki Liverpool maçından da 1-0'lık skorlarla galip ayrılarak önemli bir iş başarmıştı.

Galatasaray'dan Barcelona'ya Liverpool tarifesi!

İŞTE OKAN BURUK'UN AKLINDAKİ İLK 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Leao, Osimhen.

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