Barcelona karşılaşmasına hazırlanan Galatasaray'da Avrupa yolculuğunun devamına ilişkin hesaplar merak ediliyor. Taraftarlar, alınacak sonuçların sıralamaya etkisini ve son 16'ya uzanan yolda hangi şartların bulunduğunu araştırıyor. Galatasaray ilk 24'e nasıl girer, kaç maç kazanmalı? Barcelona karşısında puan kaybı yaşanırsa ne olur? İşte kalan fikstür üzerinden puan senaryoları ve tur yarışının ayrıntıları…

GALATASARAY İLK 24'E NASIL GİRER?

Galatasaray'ın sekiz karşılaşma sonunda 36 takımlı sıralamada ilk 24 içinde bulunması gerekiyor. İlk 8 doğrudan son 16'ya geçerken, 9–24 arasındaki ekipler iki ayaklı play-off oynuyor. Bu eşleşmelerin kazananları son 16'yı tamamlıyor.

BARCELONA ÖNCESİNDE GALATASARAY'IN DURUMU NE?

Sporting deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönen sarı-kırmızılı ekip henüz puan alamadı. Barcelona dahil kalan yedi maçın dördü iç sahada, üçü deplasmanda oynanacak. Bu nedenle tur hesabı yalnızca Barcelona sonucundan oluşmuyor; önünde toplam 21 puanlık bir maç takvimi bulunuyor.

ÜÇ GALİBİYET İLK 24 İÇİN YETER Mİ?

Üç galibiyet 9 puan demek. Ancak aynı galibiyet sayısına sahip iki takım, beraberlikler nedeniyle farklı toplamlarla ligi bitirebilir.

Galatasaray için kalan yedi maçta:

3 galibiyet + 4 yenilgi = 9 puan

3 galibiyet + 1 beraberlik + 3 yenilgi = 10 puan

3 galibiyet + 2 beraberlik + 2 yenilgi = 11 puan

3 galibiyet + 3 beraberlik + 1 yenilgi = 12 puan

4 galibiyet + 3 yenilgi = 12 puan

Böylece 12 puana ulaşmak için mutlaka dört galibiyet gerekmediği görülüyor. Üç galibiyete eklenecek üç beraberlik de aynı toplamı getiriyor. Bu hesapların hiçbiri, mevcut aşamada tek başına kesin tur anlamına gelmiyor.

GEÇEN SEZON KAÇ PUAN YETTİ?

2025/26 sezonunda Galatasaray, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve 20. sıradan play-off'a katıldı. Son bileti alan Benfica'nın puanı ise 9 oldu.

Buna karşılık 2024/25'te 11 puanlı Dinamo Zagreb elendi, aynı puandaki Club Brugge averaj üstünlüğüyle 24. oldu. Dolayısıyla "Geçen sezon yetti, bu sezon da yeter" şeklinde kesin bir çıkarım yapılamıyor.

BARCELONA MAÇINDAN SONRA 10, 12 VE 16 PUAN HESABI

Aşağıdaki hesaplar, Barcelona'dan sonraki altı maçta gereken ek puanı gösteriyor. Bu toplamlar örnek hedefler; UEFA'nın belirlediği barajlar değil.

Galatasaray kazanırsa:

10 puana ulaşmak için 7, 12 puana ulaşmak için 9, 16 puana ulaşmak için 13 puan daha gerekir.

Maç berabere biterse:

10 puan için 9, 12 puan için 11, 16 puan için 15 puan daha gerekir.

Galatasaray kaybederse:

10 puan için 10, 12 puan için 12, 16 puan için 16 puan daha gerekir.

Örneğin yenilgi sonrasında kalan altı maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik, toplamı 16 puana taşır. Bu nedenle Barcelona karşısında kaybetmek, matematiksel olarak ilk 8 ihtimalinin de otomatik bittiği anlamına gelmez.

DOĞRUDAN SON 16 İÇİN BEŞ GALİBİYET YETER Mİ?

Beş galibiyetin getirdiği 15 puanın ilk 8'e yetip yetmeyeceği önceden söylenemez. Galatasaray kalan yedi maçta beş galibiyet alırsa diğer iki sonuca göre 15, 16 veya 17 puana ulaşabilir.

Geçmiş iki sezonda sekizinci sıradaki takımların toplamı 16 puandı: 2024/25'te Aston Villa, 2025/26'da Manchester City. Ancak bu, 16 puanın her sezon ilk 8'i garantilediği anlamına gelmiyor.

AYNI PUANDAKİ TAKIMLAR NASIL SIRALANIYOR?

Lig aşaması sonunda ilk ayrım genel averajla yapılıyor. Ardından toplam gol, deplasman golü, galibiyet ve deplasman galibiyeti sayısı geliyor. Eşitlik bozulmazsa rakiplerin toplu performansını esas alan ölçütler, disiplin puanı ve kulüp katsayısı kullanılıyor. Bu yüzden alınan puanın yanında maçların skorları da önem taşıyor.

İLK 24 DIŞINDA KALIRSA AVRUPA LİGİ'NE GİDER Mİ?

Lig aşamasında elenen takımlar için Avrupa Ligi'ne geçiş bulunmuyor.

GALATASARAY'IN KALAN RAKİPLERİ KİMLER?

İç saha: Barcelona, Stuttgart, Aston Villa, Feyenoord.

Deplasman: Lille, AEK, PSG.

Kalan maçların tarihleri:

13 Ekim 2026: Barcelona

21 Ekim 2026: Lille

3 Kasım 2026: Stuttgart

24 Kasım 2026: Aston Villa

8 Aralık 2026: AEK

19 Ocak 2027: Feyenoord

27 Ocak 2027: PSG

BARCELONA MAÇI VE ELEME TURLARI NE ZAMAN?

Galatasaray - Barcelona karşılaşması 13 Ekim Salı saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak. UEFA takviminde play-off maçları 16–17 ve 23–24 Şubat 2027, son 16 karşılaşmaları ise 9–10 ve 16–17 Mart 2027 tarihlerinde yer alıyor.