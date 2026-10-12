Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyounu: 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray – Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde, karaborsa bilet satışı yaparak haksız kazanç sağladığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, karaborsa bilet satışı yaptığı tespit edilen kişilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.