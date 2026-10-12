CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyounu: 9 gözaltı

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyounu: 9 gözaltı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 11:52
Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyounu: 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak olan GalatasarayBarcelona UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde, karaborsa bilet satışı yaparak haksız kazanç sağladığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, karaborsa bilet satışı yaptığı tespit edilen kişilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Zaniolo'dan Leao sözleri!
Galatasaray 2 isme imzayı attıracak!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye masada
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barça'nın kamp kadrosu açıklandı!
Arda Turan'dan A Milli Takım için flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin maçında büyük sürpriz! F.Bahçe'nin maçında büyük sürpriz! 16:32
Zaniolo'dan Leao sözleri! Zaniolo'dan Leao sözleri! 16:09
F.Bahçe Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:47
Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman? Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman? 15:12
Atalanta-Venezia maçı ne zaman? Atalanta-Venezia maçı ne zaman? 15:23
Barcelona'dan İstanbul paylaşımı! Barcelona'dan İstanbul paylaşımı! 15:44
Daha Eski
Okan Buruk: Sadece defans yapmayacağız! Okan Buruk: Sadece defans yapmayacağız! 11:34
Fırtına'da flaş Salah kararı! Fırtına'da flaş Salah kararı! 11:36
Galatasaray-Bursaspor basketbol maçı detayları Galatasaray-Bursaspor basketbol maçı detayları 11:45
G.Saray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı! G.Saray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı! 11:51
Ziraat Bankkart Galatasaray maçı detayları Ziraat Bankkart Galatasaray maçı detayları 12:20
Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:30