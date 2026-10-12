CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray - Barcelona biletleri satışta: İşte kategori fiyatları

Galatasaray - Barcelona biletleri satışta: İşte kategori fiyatları

Galatasaray’ın Barcelona’yı ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde biletler taraftarların gündeminde. Galatasaray - Barcelona biletleri satışa çıktı mı, fiyatlar ne kadar? En ucuz bilet kaç TL, tribün kategorilerine göre ücretler nasıl değişiyor? Bilet almak için hangi kart gerekiyor, kişi başına kaç bilet alınabiliyor? Satın alınan bilet başka birine devredilebiliyor mu? İşte satış takvimi, kategori kategori bilet fiyatları, satın alma koşulları ve RAMS Park’taki karşılaşma öncesinde merak edilen ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 09:32
Galatasaray - Barcelona biletleri satışta: İşte kategori fiyatları

Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde taraftarların gündeminde biletler var. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyenler satış tarihlerini, kategori ücretlerini ve satın alma şartlarını araştırıyor. Galatasaray Barcelona biletleri satışa çıktı mı, en ucuz bilet ne kadar? Hangi kart gerekiyor, bilet devredilebiliyor mu? İşte maç öncesinde merak edilen ayrıntılar…

GALATASARAY BARCELONA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray - Barcelona karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Galatasaray'ın duyurusuna göre öncelikli satış, 10 Ekim saat 11.00'de GSPlus Premium ve GSPara kredi/banka kartı sahiplerine açıldı. 11 Ekim saat 11.00'den itibaren GS logolu Passo Taraftar Kartı sahipleri için satış aşamasına geçildi.

GALATASARAY BARCELONA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Açıklanan tarifenin tamamı şöyle:

  • Premium: 75.000 TL
  • Delux: 70.000 TL
  • Lux: 67.500 TL
  • Classic: 65.000 TL
  • 1. kategori: 50.000 TL
  • 2. kategori: 45.000 TL
  • 3. kategori: 40.000 TL
  • 4. kategori: 35.000 TL
  • 5. kategori: 30.000 TL
  • 6. kategori: 25.000 TL
  • 7. kategori: 22.500 TL
  • 8. kategori: 15.000 TL
  • 9. kategori: 13.000 TL
  • 10. kategori: 3.500 TL
  • 11. kategori: 2.800 TL

Bu liste, açıklanan satış tarifesini gösteriyor. Her kategoride hâlen satın alınabilir koltuk bulunduğu veya biletlerin tamamen tükendiği doğrulanmış değil.

BİLETLER NEREDEN ALINIYOR, KAÇ ADET ALINABİLİYOR?

Kulübün belirttiği satış kanalları Passo uygulaması ve internet sitesi üzerinden sağlanıyor. Duyuruda taraftar başına bir bilet hakkı tanımlanıyor. Hesap sahibiyle bilet sahibinin aynı kişi olması gerekiyor; başka biri adına alım yapılamıyor.

BİLET DEVRİ YAPILABİLİYOR MU?

Satın alınan maçlık bilet, ikinci kişiye devredilemiyor. Kombine sahiplerinin koltuklarını kulübe bırakması veya önceden belirledikleri kişilere aktarması ise ayrı kurallara tabi.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Zaniolo'dan Leao sözleri!
Galatasaray 2 isme imzayı attıracak!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye masada
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barça'nın kamp kadrosu açıklandı!
Arda Turan'dan A Milli Takım için flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'dan Leao sözleri! Zaniolo'dan Leao sözleri! 16:09
Barcelona'dan İstanbul paylaşımı! Barcelona'dan İstanbul paylaşımı! 15:44
Coventry City-Newcastle United maçı bilgileri Coventry City-Newcastle United maçı bilgileri 14:46
F.Bahçe Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:47
Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman? Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman? 15:12
Atalanta-Venezia maçı ne zaman? Atalanta-Venezia maçı ne zaman? 15:23
Daha Eski
Aston Villa-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! Aston Villa-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! 11:18
Okan Buruk: Sadece defans yapmayacağız! Okan Buruk: Sadece defans yapmayacağız! 11:34
Fırtına'da flaş Salah kararı! Fırtına'da flaş Salah kararı! 11:36
Galatasaray-Bursaspor basketbol maçı detayları Galatasaray-Bursaspor basketbol maçı detayları 11:45
G.Saray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı! G.Saray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı! 11:51
Ziraat Bankkart Galatasaray maçı detayları Ziraat Bankkart Galatasaray maçı detayları 12:20