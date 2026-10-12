Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer dönemi için şimdiden kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda son olarak oldukça flaş bir gelişme söz konusu. Bruno Fernandes, Cimbom'un o yıldızı için İstanbul'a gelebilir. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
32 yaşındaki oyuncuyu geçen sezondan itibaren isteyen Galatasaray ocakta bir kez daha nabız yoklayacak.
OPSİYONU KULLANMADI
Yönetim bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. Bunun sebebi ise Fernandes ile ilgilenen başka takımların da varlığı.
Fichajes'in haberine göre Galatasaray'ın bu transferdeki en önemli rakibi İspanyol temsilcisi Atletico Madrid olacak.
Simeone'nin takımı Fernandes için Galatasaray ile rekabet etmeye hazırlanırken, Milan ve Juventus'un da 32 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Sezon sonunda serbest kalacak olan Fernandes, sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmadı.
RAMS PARK'A HAYRAN KALDI
Manchester United forması altında Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'a konuk olan Bruno Fernandes, sarı-kırmızılı taraftarlara hayran kaldı.
Daha önce kendisine yöneltilen "Oynadığın zorlu deplasman hangisiydi" sorusuna hiç düşünmeden Galatasaray deplasmanı yanıtını vermişti.
TERCİHİNDE LEAO ETKİLİ OLACAK
Bruno Fernandes, hem Sporting hem de Portekiz Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Leao ile Galatasaray'da buluşabilir.
Arkadaşı ile bir araya gelmeye sıcak bakan Fernandes, kararını verirken hem Galatasaray'ın büyüklüğünü hem de Leao'nun varlığını hesaba katacak.
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