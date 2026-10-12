32 yaşındaki oyuncuyu geçen sezondan itibaren isteyen Galatasaray ocakta bir kez daha nabız yoklayacak.

OPSİYONU KULLANMADI Yönetim bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. Bunun sebebi ise Fernandes ile ilgilenen başka takımların da varlığı.