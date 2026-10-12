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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer dönemi için şimdiden kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda son olarak oldukça flaş bir gelişme söz konusu. Bruno Fernandes, Cimbom'un o yıldızı için İstanbul'a gelebilir. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

Yaptığı önemli transferlerle tüm dünyada ses getiren Galatasaray, çok önemli bir dünya yıldızını daha bitirmek istiyor.

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Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

Bu transfer ocak ayında da gerçekleşebilir, yazın da hayata geçebilir.

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

Büyük ses getirecek bu futbolcu ise İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Portekizli 10 numara Bruno Fernandes'ten başkası değil.

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

32 yaşındaki oyuncuyu geçen sezondan itibaren isteyen Galatasaray ocakta bir kez daha nabız yoklayacak.

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

OPSİYONU KULLANMADI

Yönetim bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. Bunun sebebi ise Fernandes ile ilgilenen başka takımların da varlığı.

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

Fichajes'in haberine göre Galatasaray'ın bu transferdeki en önemli rakibi İspanyol temsilcisi Atletico Madrid olacak.

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

Simeone'nin takımı Fernandes için Galatasaray ile rekabet etmeye hazırlanırken, Milan ve Juventus'un da 32 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

Sezon sonunda serbest kalacak olan Fernandes, sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmadı.

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

RAMS PARK'A HAYRAN KALDI

Manchester United forması altında Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'a konuk olan Bruno Fernandes, sarı-kırmızılı taraftarlara hayran kaldı.

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

Daha önce kendisine yöneltilen "Oynadığın zorlu deplasman hangisiydi" sorusuna hiç düşünmeden Galatasaray deplasmanı yanıtını vermişti.

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

TERCİHİNDE LEAO ETKİLİ OLACAK

Bruno Fernandes, hem Sporting hem de Portekiz Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Leao ile Galatasaray'da buluşabilir.

Bruno Fernandes, o yıldız için Galatasaray'a gelebilir!

Arkadaşı ile bir araya gelmeye sıcak bakan Fernandes, kararını verirken hem Galatasaray'ın büyüklüğünü hem de Leao'nun varlığını hesaba katacak.

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