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Anasayfa Galatasaray Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi konuk ekibin kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 11:47
Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'nın kamp kadrosu açıklandı.

İspanyol ekibinin kadrosunda, Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Teknik direktör Hansi Flick, 22 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:

Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim.

LaLiga'da sezona 8'de 8 yaparak başlayan Barcelona, "Devler Ligi"ndeki ilk maçında da Feyenoord'u 5-1 mağlup etmişti.

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Barcelona'da; Raphinha, Andreas Christensen, Roony Bardghji ve Frenkie de Jong, İstanbul kamp kadrosunda yer almadı.

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